Жесткий обстрел Днепропетровщины: известно о впечатляющих разрушениях и раненых

В ночь на 15 октября российские войска устроили масштабную атаку на Днепропетровщину, применив ударные беспилотники типа "Shahed". О новой волне воздушного террора сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лисак.

Фото: из открытых источников

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, украинским силам ПВО удалось уничтожить 37 вражеских дронов. Впрочем, часть "Шахедов" прорвалась и нанесла удары по инфраструктурным объектам, нанеся пожары и повреждения.

Больше всего пострадали Павлоград, Каменское и Славгородское общество Синельниковского района. В этих населенных пунктах зафиксированы масштабные возгорания, разрушены объекты энергетики, промышленности и транспорта. Один из ударов травмировал 19-летнего юношу — его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Атака не ограничилась только синельниковским направлением. Российские войска также избивали по Никопольщине, а именно по Покровской и Марганецкой общинам. Там применяли как FPV-дроны, так и реактивные системы залпового огня "Град". В Межевской общине один из вражеских дронов попал в частный дом, после чего возник пожар.

Кроме того, появилась обновленная информация о состоявшемся накануне дневном авианалете. В Покровской общине зафиксировано разрушение критической инфраструктуры в результате применения кассетных авиабомб.

В результате массированной атаки в регионе были введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов.

