Головна Новини Суспільство Війна з Росією Жорсткі удари Путіна стануть ще частішими: розкрито страшний план Кремля
Жорсткі удари Путіна стануть ще частішими: розкрито страшний план Кремля

Під масованою атакою мається на увазі застосування не менше ніж 400 дронів у поєднанні щонайменше з 20 ракетами

17 квітня 2026, 12:55
Клименко Елена

Українська розвідка фіксує підготовку Росії до значного посилення повітряних атак. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, ворог може здійснювати масштабні удари по території країни до семи разів щомісяця. Таку інформацію він озвучив під час публічної дискусії ADF-Talks у межах Анталійського дипломатичного форуму.

Міністр уточнив, що в умовах нинішньої війни під масованою атакою мається на увазі комбінований удар із застосуванням великої кількості засобів ураження. Зокрема, йдеться про використання не менше ніж 400 ударних безпілотників разом із щонайменше 20 ракетами різного типу. Саме такі сценарії, за оцінками розвідки, Росія може реалізовувати регулярно найближчим часом.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що система протиповітряної оборони країни демонструє високу ефективність навіть за умов постійних атак. За його словами, сили ППО працюють щоденно та здатні перехоплювати близько 90% повітряних цілей. Це стосується як дронів, так і ракет, які запускає противник.

Президент також звернув увагу на проблему, яка залишається критичною для оборони — дефіцит антибалістичних ракет. Саме цей компонент є необхідним для перехоплення балістичних загроз, які складніше знищувати порівняно з іншими типами озброєння.

Для захисту повітряного простору Україна активно застосовує різні засоби: сучасні винищувачі, зокрема F-16, а також західні системи ППО, серед яких Patriot, Iris-T і NASAMS. Зеленський навів приклад нещодавніх атак, під час яких вдалося повністю знищити всі крилаті ракети та значну частину безпілотників, хоча не всі цілі були перехоплені.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська 16 квітня завдали чергового удару по Запоріжжю, використавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки місто зазнало значних руйнувань, є загиблий та численні постраждалі.



