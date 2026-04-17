Жесткие удары Путина станут еще более частыми: раскрыт страшный план Кремля

Украинская разведка фиксирует подготовку России к усилению воздушных атак. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, враг может совершать масштабные удары по территории страны до семи раз в месяц. Такую информацию он озвучил в ходе публичной дискуссии ADF-Talks в рамках Анталийского дипломатического форума.

Фото: из открытых источников

Министр уточнил, что в условиях нынешней войны под массированной атакой подразумевается комбинированный удар с применением большого количества средств поражения. В частности, речь идет об использовании не менее 400 ударных беспилотников вместе с по меньшей мере 20 ракетами разного типа. Именно такие сценарии, по оценкам разведки, Россия может реализовываться регулярно в ближайшее время.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что система противовоздушной обороны страны демонстрирует высокую эффективность даже при постоянных атаках. По его словам, силы ПВО работают ежедневно и способны перехватывать около 90% воздушных целей. Это касается как дронов, так и ракет, запускаемых противником.

Президент также обратил внимание на проблему, остающуюся критической для обороны — дефицит антибалистических ракет. Именно этот компонент необходим для перехвата баллистических угроз, которые сложнее уничтожать по сравнению с другими типами вооружения.

Для защиты воздушного пространства Украина активно применяет разные средства: современные истребители, в частности F-16, а также западные системы ПВО, среди которых Patriot, Iris-T и NASAMS. Зеленский привел пример недавних атак, во время которых удалось полностью уничтожить все крылатые ракеты и значительную часть беспилотников, хотя не все цели были перехвачены.

российские войска 16 апреля нанесли очередной удар по Запорожью, использовав управляемые авиационные бомбы. В результате атаки город получил значительные разрушения, есть погибший и многочисленные пострадавшие.