Російський терор повністю знищив об''єкт, який приверне увагу Трампа: шокуючі деталі

Російські війська 16 квітня завдали чергового удару по Запоріжжю, використавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки місто зазнало значних руйнувань, є загиблий та численні постраждалі.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, удар було здійснено близько 17:06, коли по місту було випущено три КАБи.

Основний удар припав на цивільну забудову. Пошкоджень зазнав молитовний дім, у якому під час атаки перебували люди. Також руйнування зафіксовані у прилеглих районах: постраждали торговельний об’єкт, огорожі приватних територій, житлові будинки та припарковані автомобілі. Внаслідок вибухів загорівся один із транспортних засобів, площа пожежі становила близько 10 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Першочергово повідомлялося про одного загиблого — 49-річного чоловіка, а також кількох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до десяти осіб. Серед них — жінки, чоловіки та 16-річний хлопець. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Окремо зазначається, що психологи ДСНС надали підтримку 32 людям, серед яких були й діти. Фахівці продовжують працювати з мешканцями, які пережили наслідки обстрілу, оскільки інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

На місці події працювали рятувальні служби, поліція, патрульні екіпажі та медики. Правоохоронці документували наслідки атаки та приймали заяви від громадян щодо пошкодженого майна. Для цього було розгорнуто спеціальний пункт прийому звернень, також громадяни можуть звертатися до поліції за номером 102.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено, однак комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та відновлення пошкодженої інфраструктури.

