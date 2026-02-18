Жорстка заява Задніпровського до колег із РФ: чого бажає кожному

Український актор Назар Задніпровський в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону різко звернувся до російських діячів культури, які публічно підтримують війну проти України.

Назар Задніпровський про війну в Україні

Відповідаючи на запитання, що б він сказав своїм російським колегам, актор заявив, що бажає їм відчути на собі ті самі переживання, які щодня проходять українці. За його словами, війна має повернутися туди, де її породили.

Задніпровський наголосив, що хоче, аби російське суспільство відчуло наслідки війни так само гостро — з повітряними тривогами, безсонними ночами та постійним страхом за дітей. Він зазначив, що його власна донька пережила травматичний досвід через війну, і вважає справедливим, щоб ті, хто підтримує агресію, усвідомили її ціну.

Актор підкреслив, що йдеться не про помсту від України, а про неминучі наслідки, які, на його переконання, мають настати всередині самої Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Другий Східний окружний військовий суд у Росії виніс вирок 23-річному жителю Москви Данилу Золотенькому у справі про фінансову підтримку Російському добровольчому корпусу (РДК). Як повідомляє "Медіазона" з посиланням на Антитерористичну комісію Новосибірської області, його засудили до 14 років позбавлення волі.

Суд визнав молодого чоловіка винним за статтями про державну зраду та фінансування тероризму. Вирок поки що не набрав законної сили. За версією слідства, у 2023 році Золотенький здійснив банківський переказ своєму знайомому — 22-річному новосибірцю Данилу Ліханову. Останнього обвинувачували у переказах криптовалюти на користь РДК. Правоохоронці стверджують, що криптовалюта, яку Ліханов надсилав, була придбана за кошти Золотенького. У грудні Ліханова також засудили до 14 років ув’язнення.

