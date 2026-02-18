logo_ukra

Жорстка заява Задніпровського до колег із РФ: чого бажає кожному
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорстка заява Задніпровського до колег із РФ: чого бажає кожному

Народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Назар Задніпровський жорстко висловився про російських акторів, які підтримують війну проти України

18 лютого 2026, 02:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український актор Назар Задніпровський в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону різко звернувся до російських діячів культури, які публічно підтримують війну проти України.

Жорстка заява Задніпровського до колег із РФ: чого бажає кожному

Назар Задніпровський про війну в Україні

Відповідаючи на запитання, що б він сказав своїм російським колегам, актор заявив, що бажає їм відчути на собі ті самі переживання, які щодня проходять українці. За його словами, війна має повернутися туди, де її породили.

Задніпровський наголосив, що хоче, аби російське суспільство відчуло наслідки війни так само гостро — з повітряними тривогами, безсонними ночами та постійним страхом за дітей. Він зазначив, що його власна донька пережила травматичний досвід через війну, і вважає справедливим, щоб ті, хто підтримує агресію, усвідомили її ціну.

Актор підкреслив, що йдеться не про помсту від України, а про неминучі наслідки, які, на його переконання, мають настати всередині самої Росії.

Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official
