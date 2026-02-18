logo

Жесткое заявление Заднепровского к коллегам из РФ: чего желает каждому
Жесткое заявление Заднепровского к коллегам из РФ: чего желает каждому

Народный артист Украины, актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Назар Заднепровский жестко высказался о российских актерах, поддерживающих войну против Украины

18 февраля 2026, 02:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский актер Назар Заднепровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону резко обратился к российским деятелям культуры, публично поддерживающим войну против Украины.

Жесткое заявление Заднепровского к коллегам из РФ: чего желает каждому

Назар Заднепровский о войне в Украине

Отвечая на вопрос, что он сказал бы своим российским коллегам, актер заявил, что желает им почувствовать на себе те же переживания, которые ежедневно проходят украинцы. По его словам, война должна вернуться туда, где она родилась.

Заднепровский подчеркнул, что хочет, чтобы российское общество испытало последствия войны так же остро — с воздушными тревогами, бессонными ночами и постоянным страхом за детей. Он отметил, что его собственная дочь пережила травматический опыт из-за войны, и считает справедливым, чтобы те, кто поддерживает агрессию, осознали ее цену.

Актер подчеркнул, что речь идет не о мести от Украины, а о неизбежных последствиях, которые, по его убеждению, должны наступить внутри самой России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Второй Восточный окружной военный суд в России вынес приговор 23-летнему жителю Москвы Даниилу Золотенькому по делу о финансовой поддержке Российскому добровольческому корпусу (РДК). Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Новосибирской области, его приговорили к 14 годам лишения свободы.
Суд признал молодого человека виновным по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Приговор пока не вступил в законную силу. По версии следствия, в 2023 году Золотенький совершил банковский перевод своему знакомому — 22-летнему новосибирцу Даниилу Лиханову. Последнего обвиняли в преданиях криптовалюты в пользу РДК. Правоохранители утверждают, что криптовалюта, которую Лиханов присылал, была приобретена на средства Золотенького. В декабре Лиханова также приговорили к 14 годам заключения.



Источник: https://t.me/dmytrogordon_official
