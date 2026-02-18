logo_ukra

Москвич донатив армії РДК: до чого це призвело

У РФ москвича засудили до 14 років за донат Російському добровольчому корпусу

18 лютого 2026, 01:36
Ткачова Марія

Другий Східний окружний військовий суд у Росії виніс вирок 23-річному жителю Москви Данилу Золотенькому у справі про фінансову підтримку Російському добровольчому корпусу (РДК). Як повідомляє "Медіазона" з посиланням на Антитерористичну комісію Новосибірської області, його засудили до 14 років позбавлення волі.

Москвич донатив армії РДК: до чого це призвело

Москвич донатив на армію РДК

Суд визнав молодого чоловіка винним за статтями про державну зраду та фінансування тероризму. Вирок поки що не набрав законної сили.

За версією слідства, у 2023 році Золотенький здійснив банківський переказ своєму знайомому — 22-річному новосибірцю Данилу Ліханову. Останнього обвинувачували у переказах криптовалюти на користь РДК. Правоохоронці стверджують, що криптовалюта, яку Ліханов надсилав, була придбана за кошти Золотенького. У грудні Ліханова також засудили до 14 років ув’язнення.

У пресрелізі Антитерористичної комісії зазначено, що під час обшуку в помешканні Золотенького вилучили літературу, наклейки та елементи форми Третього рейху, які, за твердженням силовиків, свідчать про його підтримку праворадикальної ідеології.

Російський добровольчий корпус — підрозділ, сформований із громадян Росії, який воює на боці України у складі ЗСУ. У Росії організацію визнано терористичною, а її командира Дениса Капустіна раніше заочно засудили до довічного ув’язнення за статтями про держзраду та тероризм.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія здатна продовжувати війну проти України щонайменше протягом 2026 року, попри значні людські втрати. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних чиновників.
За їхніми оцінками, у 2025 році російська армія втратила близько 415 тисяч осіб убитими та пораненими — майже стільки ж, як і роком раніше, коли втрати сягнули приблизно 430 тисяч. Загальні втрати РФ за весь період повномасштабної війни, за даними співрозмовників агентства, перевищили 1,2 мільйона осіб.



