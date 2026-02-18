Москвич донатив армії РДК: до чого це призвело

Другий Східний окружний військовий суд у Росії виніс вирок 23-річному жителю Москви Данилу Золотенькому у справі про фінансову підтримку Російському добровольчому корпусу (РДК). Як повідомляє "Медіазона" з посиланням на Антитерористичну комісію Новосибірської області, його засудили до 14 років позбавлення волі.

Москвич донатив на армію РДК

Суд визнав молодого чоловіка винним за статтями про державну зраду та фінансування тероризму. Вирок поки що не набрав законної сили.

За версією слідства, у 2023 році Золотенький здійснив банківський переказ своєму знайомому — 22-річному новосибірцю Данилу Ліханову. Останнього обвинувачували у переказах криптовалюти на користь РДК. Правоохоронці стверджують, що криптовалюта, яку Ліханов надсилав, була придбана за кошти Золотенького. У грудні Ліханова також засудили до 14 років ув’язнення.

У пресрелізі Антитерористичної комісії зазначено, що під час обшуку в помешканні Золотенького вилучили літературу, наклейки та елементи форми Третього рейху, які, за твердженням силовиків, свідчать про його підтримку праворадикальної ідеології.

Російський добровольчий корпус — підрозділ, сформований із громадян Росії, який воює на боці України у складі ЗСУ. У Росії організацію визнано терористичною, а її командира Дениса Капустіна раніше заочно засудили до довічного ув’язнення за статтями про держзраду та тероризм.

