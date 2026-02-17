logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія продовжує підготовку на майбутню війну: скільки треба часу для повної окупації Донецької області
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія продовжує підготовку на майбутню війну: скільки треба часу для повної окупації Донецької області

Росія, попри рекордні втрати, здатна продовжувати війну щонайменше до кінця 2026 року — так вважають західні чиновники

17 лютого 2026, 23:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія здатна продовжувати війну проти України щонайменше протягом 2026 року, попри значні людські втрати. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних чиновників.

Росія продовжує підготовку на майбутню війну: скільки треба часу для повної окупації Донецької області

Наступ Росії в Донецькій області

За їхніми оцінками, у 2025 році російська армія втратила близько 415 тисяч осіб убитими та пораненими — майже стільки ж, як і роком раніше, коли втрати сягнули приблизно 430 тисяч. Загальні втрати РФ за весь період повномасштабної війни, за даними співрозмовників агентства, перевищили 1,2 мільйона осіб.

У грудні середні добові втрати російської армії становили близько 1130 військових. За місяць це понад 35 тисяч. Водночас у січні темпи втрат перевищили швидкість набору нових контрактників.

Зростання втрат пов’язують із розвитком українських безпілотних технологій, які значно ускладнили дії російських підрозділів на фронті.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Москва дедалі більше покладається на іноземних найманців. За його словами, громадян Індії, Пакистану, Непалу, Нігерії, Сенегалу та Куби часто вербують під хибними приводами, не повідомляючи реальних умов служби. Крім того, приблизно 17 тисяч військових із Північної Кореї, за оцінками британської сторони, вже були залучені до війни на боці РФ.

Водночас Україна ставить за мету збільшити середньомісячні втрати Росії до 50 тисяч осіб. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що такий рівень втрат може ускладнити для Москви поповнення особового складу без оголошення нової хвилі мобілізації.

Попри великі втрати, просування російських військ залишається повільним. За оцінками західних чиновників, за нинішніх темпів РФ знадобиться ще приблизно два роки, щоб повністю окупувати східну частину Донецької області — одну з ключових вимог Кремля у переговорах про завершення війни.

Російська влада офіційні цифри втрат не розкриває, а Володимир Путін і військове керівництво регулярно заявляють, що втрати РФ нібито менші, ніж у ЗСУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровді ("Мадяр") оприлюднив перелік об’єктів, уражених українськими підрозділами глибинного ураження з початку 2026 року. Таким чином він відреагував на закиди щодо нібито відсутності ударів по російських нафтопереробних заводах та "договорняків".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews
Теги:

Новини

Всі новини