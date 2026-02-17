Росія здатна продовжувати війну проти України щонайменше протягом 2026 року, попри значні людські втрати. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних чиновників.

Наступ Росії в Донецькій області

За їхніми оцінками, у 2025 році російська армія втратила близько 415 тисяч осіб убитими та пораненими — майже стільки ж, як і роком раніше, коли втрати сягнули приблизно 430 тисяч. Загальні втрати РФ за весь період повномасштабної війни, за даними співрозмовників агентства, перевищили 1,2 мільйона осіб.

У грудні середні добові втрати російської армії становили близько 1130 військових. За місяць це понад 35 тисяч. Водночас у січні темпи втрат перевищили швидкість набору нових контрактників.

Зростання втрат пов’язують із розвитком українських безпілотних технологій, які значно ускладнили дії російських підрозділів на фронті.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Москва дедалі більше покладається на іноземних найманців. За його словами, громадян Індії, Пакистану, Непалу, Нігерії, Сенегалу та Куби часто вербують під хибними приводами, не повідомляючи реальних умов служби. Крім того, приблизно 17 тисяч військових із Північної Кореї, за оцінками британської сторони, вже були залучені до війни на боці РФ.

Водночас Україна ставить за мету збільшити середньомісячні втрати Росії до 50 тисяч осіб. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що такий рівень втрат може ускладнити для Москви поповнення особового складу без оголошення нової хвилі мобілізації.

Попри великі втрати, просування російських військ залишається повільним. За оцінками західних чиновників, за нинішніх темпів РФ знадобиться ще приблизно два роки, щоб повністю окупувати східну частину Донецької області — одну з ключових вимог Кремля у переговорах про завершення війни.

Російська влада офіційні цифри втрат не розкриває, а Володимир Путін і військове керівництво регулярно заявляють, що втрати РФ нібито менші, ніж у ЗСУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровді ("Мадяр") оприлюднив перелік об’єктів, уражених українськими підрозділами глибинного ураження з початку 2026 року. Таким чином він відреагував на закиди щодо нібито відсутності ударів по російських нафтопереробних заводах та "договорняків".