Россия способна продолжать войну против Украины как минимум в течение 2026 года, несмотря на значительные человеческие потери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Наступление России в Донецкой области

По их оценкам, в 2025 году российская армия потеряла около 415 тысяч человек убитыми и ранеными — почти столько же, как годом ранее, когда потери достигли примерно 430 тысяч. Общие потери РФ за весь период полномасштабной войны, по данным собеседников агентства, превысили 1,2 миллиона человек.

В декабре средние дневные утраты русской армии составляли около 1130 военных. В месяц это более 35 тысяч. В то же время, в январе темпы потерь превысили скорость набора новых контрактников.

Рост потерь связывают с развитием украинских беспилотных технологий, значительно усложнивших действия российских подразделений на фронте.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Москва все больше полагается на иностранных наемников. По его словам, граждан Индии, Пакистана, Непала, Нигерии, Сенегала и Кубы часто вербуют под ложными предлогами, не сообщая реальные условия службы. Кроме того, около 17 тысяч военных из Северной Кореи, по оценкам британской стороны, уже были вовлечены в войну на стороне РФ.

В то же время Украина ставит своей целью увеличить среднемесячные потери России до 50 тысяч человек. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что такой уровень потерь может усложнить для Москвы пополнение личного состава без объявления новой волны мобилизации.

Несмотря на большие потери, продвижение русских войск остается медленным. По оценкам западных чиновников, при нынешних темпах РФ понадобится еще около двух лет, чтобы полностью оккупировать восточную часть Донецкой области — одно из ключевых требований Кремля в переговорах о завершении войны.

Российские власти официальные цифры потерь не раскрывают, а Владимир Путин и военное руководство регулярно заявляют, что потери РФ якобы меньше, чем в ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" Роберт Бровди ("Мадяр") обнародовал перечень объектов, пораженных украинскими подразделениями глубинного поражения с начала 2026 года. Таким образом он отреагировал на упреки в якобы отсутствии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и "договорнякам".