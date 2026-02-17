«Який договорняк?»: Мадяр приголомшив заявою

Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровді ("Мадяр") оприлюднив перелік об’єктів, уражених українськими підрозділами глибинного ураження з початку 2026 року. Таким чином він відреагував на закиди щодо нібито відсутності ударів по російських нафтопереробних заводах та "договорняків".

Мадяр про ураження обʼєктів у глибині рф

За його словами, лише за 48 діб 2026 року було уражено 240 об’єктів у глибині території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Частину цілей знищено спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Серед уражених об’єктів — низка нафтопереробних заводів, зокрема в Новокуйбишевську, Афіпському, Рязані, Ярославлі, Туапсе, Волгограді, а також нафтотермінал "Таманьнефтегаз". Під ударами опинилися нафтобази, газопереробні підприємства, хімічні заводи та енергетична інфраструктура.

Крім того, повідомляється про ураження аеродромів у різних регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях, а також об’єктів ППО, підстанцій і тягових електропідстанцій.

Мадяр наголосив, що підрозділи Сил безпілотних систем виконують бойові завдання щоденно як на лінії бойового зіткнення, так і на оперативній та стратегічній глибині. Водночас він пояснив, що не публікує щоденні звіти через інтенсивність бойової роботи.

За його словами, підрозділи готуються до можливого посилення наступальних дій російських військ навесні. Онлайн-статистика результатів роботи СБС оновлюється на спеціальному ресурсі "Підрахуйка".

