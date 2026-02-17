Щоб не лякати новобранців: влада РФ ховає реальні втрати штурмовиків

У Республіці Башкортостан регіональне агентство з друку та засобів масової інформації розіслало редакціям районних газет рекомендації не вказувати дати загибелі військовослужбовців, якщо між підписанням контракту та смертю минуло менше року.

Реальні втрати штурмовиків в рф

За інформацією з регіону, така практика пов’язана з тим, що значна частина новобранців після укладення контракту одразу потрапляє до штурмових підрозділів і гине впродовж перших місяців служби. В окремих випадках мова йде про кілька тижнів після підписання документів.

Фактичне приховування точних дат дозволяє уникнути очевидних висновків про тривалість “служби” контрактників. Якщо в некролозі не зазначено, що людина підписала контракт у січні, а загинула вже в лютому, потенційні добровольці не бачать реального ризику.

Таким чином регіональні ЗМІ отримали негласну установку мінімізувати інформацію, яка може негативно вплинути на бажання громадян укладати контракт із Міністерством оборони РФ.

Це рішення вписується в загальну практику обмеження публічної інформації про реальні втрати російської армії та умови служби у штурмових підрозділах, які часто використовуються в найнебезпечніших операціях.

