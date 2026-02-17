Кремль готує новий раунд тиску: що вимагатиме РФ у Женеві

Рубрики
Ткачова Марія
Росія планує під час переговорів з Україною у Женеві 17–18 лютого порушити питання територіальних поступок з боку Києва. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Ультиматум рф в Женеві
За його словами, російську делегацію знову очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Пєсков пояснив зміну формату участі тим, що цього разу на порядку денному буде "ширший спектр питань", зокрема ті, що стосуються територій і вимог Москви.
Журналісти звернули увагу, що на попередніх переговорах в Абу-Дабі делегацію РФ очолював керівник воєнної розвідки адмірал Ігор Костюков. Пєсков пояснив, що тоді обговорювалися переважно питання безпеки та військові аспекти, тоді як у Женеві, за його словами, йтиметься про "головні питання", пов’язані з територіями та іншими вимогами Росії.
Раніше Москва неодноразово наполягала на передачі їй повного контролю над Донбасом, попри те, що за майже чотири роки повномасштабної війни російські війська так і не змогли повністю захопити регіон.
Українська сторона публічно не підтверджувала готовності до будь-яких територіальних поступок.