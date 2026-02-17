Кремль готує новий раунд тиску: що вимагатиме РФ у Женеві

Росія планує під час переговорів з Україною у Женеві 17–18 лютого порушити питання територіальних поступок з боку Києва. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Ультиматум рф в Женеві

За його словами, російську делегацію знову очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Пєсков пояснив зміну формату участі тим, що цього разу на порядку денному буде "ширший спектр питань", зокрема ті, що стосуються територій і вимог Москви.

Журналісти звернули увагу, що на попередніх переговорах в Абу-Дабі делегацію РФ очолював керівник воєнної розвідки адмірал Ігор Костюков. Пєсков пояснив, що тоді обговорювалися переважно питання безпеки та військові аспекти, тоді як у Женеві, за його словами, йтиметься про "головні питання", пов’язані з територіями та іншими вимогами Росії.

Раніше Москва неодноразово наполягала на передачі їй повного контролю над Донбасом, попри те, що за майже чотири роки повномасштабної війни російські війська так і не змогли повністю захопити регіон.

Українська сторона публічно не підтверджувала готовності до будь-яких територіальних поступок.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська делегація на переговорах у Женеві зіткнулася з внутрішніми суперечками щодо стратегії завершення війни. Як повідомляє видання The Economist, наразі "у команді немає єдиної позиції щодо темпів можливої угоди", а представники Києва фактично розділилися на два табори.

Дві позиції української сторони За даними видання, розбіжності стосуються швидкості прийняття рішень: Група на чолі з Кирилом Будановим: виступає за якнайшвидше досягнення домовленостей під патронатом США. На їхню думку, "вікно можливостей" незабаром закриється, тому діяти потрібно оперативно. Група впливу ексголови ОП Андрія Єрмака: дотримується значно стриманішої тактики, ставлячись "до поспіху набагато обережніше". Зазначається, що президент Володимир Зеленський наразі "намагається балансувати між ними", шукаючи спільний знаменник.

