Кремль готовит новый раунд давления: что ппотоебует РФ в Женеве

Россия планирует во время переговоров с Украиной в Женеве 17-18 февраля поднять вопрос территориальных уступок со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ультиматум рф в Женеве

По его словам, российскую делегацию снова возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Песков объяснил изменение формата участия тем, что в этот раз в повестке дня будет "широкий спектр вопросов", в том числе касающиеся территорий и требований Москвы.

Журналисты обратили внимание, что на предварительных переговорах в Абу-Даби делегацию РФ возглавлял руководитель военной разведки адмирал Игорь Костюков. Песков объяснил, что тогда обсуждались преимущественно вопросы безопасности и военные аспекты, тогда как в Женеве, по его словам, речь пойдет о "главных вопросах", связанных с территориями и другими требованиями России.

Ранее Москва неоднократно настаивала на передаче ей полного контроля над Донбассом, несмотря на то, что почти за четыре года полномасштабной войны российские войска так и не смогли полностью захватить регион.

Украинская сторона публично не подтверждала готовность к каким-либо территориальным уступкам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская делегация на переговорах в Женеве столкнулась с внутренними спорами о стратегии завершения войны. Как сообщает издание The Economist, "в команде нет единой позиции относительно темпов возможного соглашения", а представители Киева фактически разделились на два лагеря.

Две позиции украинской стороны По данным издания, разногласия касаются скорости принятия решений: Группа во главе с Кириллом Будановым: выступает за скорейшее достижение договоренностей под патронатом США. По их мнению, "окно возможностей" в скором времени закроется, поэтому действовать нужно оперативно. Группа влияния эксголовы ОП Андрея Ермака: придерживается более сдержанной тактики, относясь "к спешке гораздо осторожнее". Отмечается, что президент Владимир Зеленский сейчас "старается балансировать между ними", отыскивая общий знаменатель.

