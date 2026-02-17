Рубрики
Россия планирует во время переговоров с Украиной в Женеве 17-18 февраля поднять вопрос территориальных уступок со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ультиматум рф в Женеве
По его словам, российскую делегацию снова возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Песков объяснил изменение формата участия тем, что в этот раз в повестке дня будет "широкий спектр вопросов", в том числе касающиеся территорий и требований Москвы.
Журналисты обратили внимание, что на предварительных переговорах в Абу-Даби делегацию РФ возглавлял руководитель военной разведки адмирал Игорь Костюков. Песков объяснил, что тогда обсуждались преимущественно вопросы безопасности и военные аспекты, тогда как в Женеве, по его словам, речь пойдет о "главных вопросах", связанных с территориями и другими требованиями России.
Ранее Москва неоднократно настаивала на передаче ей полного контроля над Донбассом, несмотря на то, что почти за четыре года полномасштабной войны российские войска так и не смогли полностью захватить регион.
Украинская сторона публично не подтверждала готовность к каким-либо территориальным уступкам.