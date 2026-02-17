Рубрики
Ткачова Марія
В Республике Башкортостан региональное агентство по печати и средствам массовой информации разослало редакциям районных газет рекомендации не указывать даты гибели военнослужащих, если между подписанием контракта и смертью прошло менее года.
Реальные потери штурмовиков в России
По информации из региона, такая практика связана с тем, что значительная часть новобранцев после заключения контракта сразу попадает в штурмовые подразделения и погибает в течение первых месяцев службы. В отдельных случаях речь идет о нескольких неделях после подписания документов.
Фактическое сокрытие точных дат позволяет избежать очевидных выводов о продолжительности "службы" контрактников. Если в некрологе не отмечено, что человек подписал контракт в январе, а погиб уже в феврале, потенциальные добровольцы не видят реального риска.
Таким образом, региональные СМИ получили негласную установку минимизировать информацию, которая может негативно повлиять на желание граждан заключать контракт с Министерством обороны РФ.
Это решение вписывается в общую практику ограничения публичной информации о реальных потерях российской армии и условиях службы в штурмовых подразделениях, часто используемых в самых опасных операциях.