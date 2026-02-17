«Какой договорняк?»: Мадяр ошеломил заявлением

Командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" Роберт Бровди ("Мадяр") обнародовал перечень объектов, пораженных украинскими подразделениями глубинного поражения с начала 2026 года. Таким образом он отреагировал на упреки в якобы отсутствии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и "договорнякам".

Мадяр о поражении объектов в глубине рф

По его словам, только за 48 суток 2026 г. было поражено 240 объектов в глубине территории РФ и на временно оккупированных территориях. Часть целей уничтожена совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Среди пораженных объектов — ряд нефтеперерабатывающих заводов, в частности, в Новокуйбышевске, Афипском, Рязани, Ярославле, Туапсе, Волгограде, а также нефтетерминал "Таманнефтегаз". Под ударами оказались нефтебазы, газоперерабатывающие предприятия, химические заводы и энергетическая инфраструктура.

Кроме того, сообщается о поражениях аэродромов в разных регионах РФ и на временно оккупированных территориях, а также объектах ПВО, подстанций и тяговых электроподстанций.

Мадяр подчеркнул, что подразделения Сил беспилотных систем выполняют боевые задания ежедневно как на линии боевого столкновения, так и на оперативной и стратегической глубине. В то же время он объяснил, что не публикует ежедневные отчеты из-за интенсивности боевой работы.

По его словам, подразделения готовятся к возможному усилению наступательных действий российских войск весной. Онлайн-статистика результатов работы ССС обновляется на специальном ресурсе "Пидрахуйка".

