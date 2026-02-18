Москвич донатив армии РДК: к чему это привело

Второй Восточный окружной военный суд в России вынес приговор 23-летнему жителю Москвы Даниилу Золотенькому по делу о финансовой поддержке Российскому добровольческому корпусу (РДК). Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Новосибирской области, его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Москвич донатив на армию РДК

Суд признал молодого человека виновным по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, в 2023 году Золотенький совершил банковский перевод своему знакомому — 22-летнему новосибирцу Даниилу Лиханову. Последнего обвиняли в преданиях криптовалюты в пользу РДК. Правоохранители утверждают, что криптовалюта, которую Лиханов присылал, была приобретена на средства Золотенького. В декабре Лиханова также приговорили к 14 годам заключения.

В прессрелизе Антитеррористической комиссии отмечено, что во время обыска в доме Золотенького изъяли литературу, наклейки и элементы формы Третьего рейха, которые, по утверждению силовиков, свидетельствуют о его поддержке праворадикальной идеологии.

Российский добровольческий корпус — подразделение, сформированное из граждан России, воюющее на стороне Украины в составе ВСУ. В России организация признана террористической, а ее командира Дениса Капустина ранее заочно приговорили к пожизненному заключению по статьям о госизмене и терроризме.

