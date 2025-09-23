Жорстка атака РФ на Кіровоградщину: стало відомо про вражаючі масштаби руйнувань

У ніч проти 23 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Кіровоградській області за допомогою ударних безпілотників. Ціллю атаки став об'єкт інфраструктури, де внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович та пресслужба ДСНС України.

Фото: з відкритих джерел

За словами керівника ОВА, безпілотники влучили в інфраструктурний об'єкт в одному з районів області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

"Вночі ворог знову завдав дронового удару по об'єкту інфраструктури нашої області. На щастя, постраждалих немає. Рятувальники оперативно локалізували займання. На місці продовжують працювати всі профільні служби", — зазначив Райкович.

У ДСНС уточнили, що до гасіння пожежі та ліквідації наслідків атаки залучено 28 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки з обласного управління.

Удар по Кіровоградщині став частиною масштабної повітряної атаки по Україні. За даними Сил оборони, вночі РФ використовувала дрони-камікадзе Shahed, які летіли з півдня та північного сходу.

У Чернігові ворожі дрони вдарили по об’єкту критичної інфраструктури. В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Запоріжжя знову зазнало ударів: місто атакували керованими авіабомбами та БпЛА. Постраждала цивільна інфраструктура, зафіксовано загибель щонайменше однієї людини. Також пошкоджено об’єкти “Укрзалізниці”, що спричинило затримки руху кількох пасажирських поїздів.

Українські сили ППО продовжують боротися з повітряними загрозами, але російські атаки свідчать про намір Кремля знищити критично важливу інфраструктуру й посіяти паніку серед населення.

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти, ймовірно, активізують ракетно-дронові обстріли українських міст, зокрема з прицілом на цивільну інфраструктуру. Про це попередив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов у коментарі для Liga.net.