Невдачі РФ на фронті стануть катастрофою для українців: у ЗСУ виступили із терміновим застереженням

Російські окупанти, ймовірно, активізують ракетно-дронові обстріли українських міст, зокрема з прицілом на цивільну інфраструктуру. Про це попередив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов у коментарі для Liga.net.

За його словами, окупаційні війська Росії дедалі частіше вдаються до терору проти мирного населення в умовах провалів на полі бою.

"Що складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, то більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись у такий спосіб примусити до потрібних йому рішень", – наголосив Гнатов.

Таким чином, за відсутності реальних результатів на передовій, РФ використовує удари по об’єктах критичної інфраструктури як інструмент психологічного тиску на українське суспільство та владу.

Попри зростання загроз, Гнатов утримався від прогнозів щодо осінньої кампанії чи масштабів можливих атак у найближчі тижні. Водночас він зазначив, що під загрозою опиняться об’єкти, які забезпечують нормальне функціонування держави — енергетика, логістика, транспорт, зв’язок.

За інформацією з моніторингових ресурсів, зафіксовано активність на частотах стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку нового масованого ракетного удару.

"Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом: відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ПКС РФ на бойовій частоті", – попереджають фахівці.

