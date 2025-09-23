logo_ukra

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Невдачі РФ на фронті стануть катастрофою для українців: у ЗСУ виступили із терміновим застереженням
commentss НОВИНИ Всі новини

Невдачі РФ на фронті стануть катастрофою для українців: у ЗСУ виступили із терміновим застереженням

Після провалів на передовій окупанти переключаються на мирних жителів.

23 вересня 2025, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські окупанти, ймовірно, активізують ракетно-дронові обстріли українських міст, зокрема з прицілом на цивільну інфраструктуру. Про це попередив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов у коментарі для Liga.net.

Невдачі РФ на фронті стануть катастрофою для українців: у ЗСУ виступили із терміновим застереженням

Фото: з відкритих джерел

За його словами, окупаційні війська Росії дедалі частіше вдаються до терору проти мирного населення в умовах провалів на полі бою.

"Що складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, то більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись у такий спосіб примусити до потрібних йому рішень", – наголосив Гнатов. 

Таким чином, за відсутності реальних результатів на передовій, РФ використовує удари по об’єктах критичної інфраструктури як інструмент психологічного тиску на українське суспільство та владу.

Попри зростання загроз, Гнатов утримався від прогнозів щодо осінньої кампанії чи масштабів можливих атак у найближчі тижні. Водночас він зазначив, що під загрозою опиняться об’єкти, які забезпечують нормальне функціонування держави — енергетика, логістика, транспорт, зв’язок.

За інформацією з моніторингових ресурсів, зафіксовано активність на частотах стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку нового масованого ракетного удару.

"Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом: відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ПКС РФ на бойовій частоті", – попереджають фахівці. 

Як вже писали "Коментарі", оборонна система Росії критично залежна від нафтово-газового експорту. Про це заявив генерал армії та ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі для 24 Каналу. За його словами, енергоресурси залишаються основою економіки країни-агресора.

 

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини