Неудачи РФ на фронте станут катастрофой для украинцев: в ВСУ выступили со срочной оговоркой

Российские оккупанты, вероятно, активизируют ракетно-дроновые обстрелы украинских городов, в том числе с прицелом на гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов в комментарии для Liga.net.

Фото: из открытых источников

По его словам, оккупационные войска России все чаще прибегают к террору против мирного населения в условиях провалов на поле боя.

"Чем сложнее врагу будет добиваться какого-либо успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям", — подчеркнул Гнатов.

Таким образом, при отсутствии реальных результатов на передовой РФ использует удары по объектам критической инфраструктуры как инструмент психологического давления на украинское общество и власть.

Несмотря на рост угроз, Гнатов воздержался от прогнозов по осенней кампании или масштабам возможных атак в ближайшие недели. В то же время, он отметил, что под угрозой окажутся объекты, обеспечивающие нормальное функционирование государства — энергетика, логистика, транспорт, связь.

По информации из мониторинговых ресурсов, зафиксирована активность на частотах стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного ракетного удара.

"Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время: отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ПКС РФ на боевой частоте", – предупреждают специалисты.

