Жесткая атака РФ на Кировоградщину: стало известно о поразительных масштабах разрушений

В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Кировоградской области с помощью ударных беспилотников. Целью атаки стал объект инфраструктуры, где в результате попадания возник пожар. Об этом сообщили председатель областной военной администрации Андрей Райкович и пресс-служба ГСЧС Украины.

Фото: из открытых источников

По словам руководителя ОВА, беспилотники попали в инфраструктурный объект в одном из районов области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

"Ночью враг снова нанес дроновый удар по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, пострадавших нет. Спасатели оперативно локализовали возгорание. На месте продолжают работать все профильные службы", — отметил Райкович.

В ГСЧС уточнили, что к тушению пожара и ликвидации последствий атаки привлечены 28 спасателей и 6 единиц спецтехники из областного управления.

Удар по Кировоградщине стал частью масштабной воздушной атаки по Украине. По данным Сил обороны, ночью РФ использовала дроны-камикадзе Shahed, летевшие с юга и северо-востока.

В Чернигове вражеские дроны ударили по объекту критической инфраструктуры. В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Запорожье снова получили удары: город атаковали управляемыми авиабомбами и БпЛА. Пострадала гражданская инфраструктура, зафиксирована гибель не менее одного человека. Также повреждены объекты "Укрзализныци", что повлекло задержку движения нескольких пассажирских поездов.

Украинские силы ПВО продолжают бороться с воздушными угрозами, но российские атаки свидетельствуют о намерении Кремля уничтожить критически важную инфраструктуру и посеять панику среди населения.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры, вероятно, активизируют ракетно-дроновые обстрелы украинских городов, в том числе с прицелом на гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов в комментарии для Liga.net.