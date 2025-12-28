Жорін жорстко про провали оборони України

Військовий Максим Жорін заявив, що за минулий рік Росія не здійснила жодних стратегічно несподіваних кроків на фронті. За його словами, всі дії противника були логічними та легко прогнозованими.

Жорін про наступи Росії та оборону України

Жорін зазначає, що наступальні дії російських військ на Покровськ, Гуляйполе чи спроби тиску на Сумську область не стали сюрпризом для української сторони. Такі напрямки давно перебували в зоні ризику й були очевидними цілями для ворога.

На його думку, проблема полягає не в тому, що робить Росія, а в тому, як Україна реагує на ці дії. Замість завчасної підготовки оборони та створення глибоко продуманої системи захисту, українські сили часто змушені діяти в режимі постійного реагування на загрози.

Жорін наголошує, що наразі оборона будується за принципом "гасіння пожеж" — коли ресурси та підрозділи перекидають уже після того, як ситуація загострилася. Такий підхід, за його словами, не дозволяє повноцінно стримувати противника та призводить до втрати ініціативи.

Він підкреслює, що для ефективного захисту потрібне не лише розуміння намірів ворога, а й чітке планування, підготовка рубежів оборони та проактивні рішення. Без цього навіть передбачувані дії противника можуть призводити до серйозних втрат і складних ситуацій на фронті.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 20 грудня 2025 року південніше міста Гуляйполе російські військові розстріляли трьох бійців Сил оборони України. Про це повідомляють джерела з місця подій.

За наявною інформацією, військовослужбовці однієї з механізованих бригад отримали наказ зайняти позиції, які раніше самовільно залишив інший український підрозділ. Однак під час висування з’ясувалося, що ці позиції вже перебували під контролем противника.

