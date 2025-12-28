20 грудня 2025 року південніше міста Гуляйполе російські військові розстріляли трьох бійців Сил оборони України. Про це повідомляють джерела з місця подій.

Розстріл українських військових армією рф

За наявною інформацією, військовослужбовці однієї з механізованих бригад отримали наказ зайняти позиції, які раніше самовільно залишив інший український підрозділ. Однак під час висування з’ясувалося, що ці позиції вже перебували під контролем противника.

Після контакту з ворогом українські військові були захоплені та згодом розстріляні. Жодних ознак бойового зіткнення в момент страти не зафіксовано, що свідчить про умисне вбивство полонених.

Цей випадок є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які прямо забороняють страти військовополонених. Подібні дії класифікуються як воєнний злочин і не мають строку давності.

У повідомленні наголошується, що розстріли українських військових з боку армії РФ набувають системного характеру та фіксуються на різних ділянках фронту. Це, за словами військових, демонструє реальну практику ведення війни російським військово-політичним керівництвом.

Інформацію про злочин уже передають для міжнародної фіксації. Українська сторона дякує Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, а також громадським діячам і медіа, які доносять факти воєнних злочинів РФ до західної аудиторії.

Українська влада наголошує: світ має усвідомлювати, з ким має справу, і пам’ятати, що безкарність лише заохочує подальші злочини.

Подія сталася в районі Гуляйполя Запорізької області.

