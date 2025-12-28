20 декабря 2025 южнее города Гуляйполе российские военные расстреляли трех бойцов Сил обороны Украины. Об этом сообщают источники с места происшествия.

Расстрел украинских военных армией рф

По имеющейся информации, военнослужащие одной из механизированных бригад получили приказ занять позиции, ранее самовольно покинувшие другое украинское подразделение. Однако при выдвижении выяснилось, что эти позиции уже находились под контролем противника.

После контакта с врагом украинские военные были захвачены и затем расстреляны. Никаких признаков боевого столкновения в момент смертной казни не зафиксировано, что свидетельствует об умышленном убийстве пленных.

Этот случай является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, прямо запрещающих казни военнопленных. Подобные действия классифицируются как военное преступление и не имеют срока давности.

В сообщении отмечается, что расстрелы украинских военных со стороны армии РФ приобретают системный характер и фиксируются на разных участках фронта. Это, по словам военных, показывает реальную практику ведения войны российским военно-политическим руководством.

Информацию о преступлении уже передают для международной фиксации. Украинская сторона благодарит Уполномоченного Верховной Рады по правам человека , а также общественных деятелей и медиа, которые доносят факты военных преступлений РФ до западной аудитории.

Украинские власти подчеркивают: мир должен осознавать, с кем имеет дело, и помнить, что безнаказанность только поощряет дальнейшие преступления.

Событие произошло в районе Гуляйполя Запорожской области.

