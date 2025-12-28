Жорин жестко о провалах обороны Украины

Рубрики
Ткачова Марія
Военный Максим Жорин заявил, что за прошлый год Россия не предприняла никаких стратегически неожиданных шагов на фронте. По его словам, все действия противника были логичны и легко прогнозируемы.
Жорин про наступление России и оборону Украины
Жорин отмечает, что наступательные действия российских войск на Покровск, Гуляйполе или попытки давления на Сумскую область не стали сюрпризом украинской стороны. Такие направления давно находились в зоне риска и были очевидными целями для врага.
По его мнению, проблема не в том, что делает Россия, а в том, как Украина реагирует на эти действия. Вместо предварительной подготовки обороны и создания глубоко продуманной системы защиты, украинские силы часто вынуждены действовать в режиме постоянного реагирования на угрозы.
Жорин отмечает, что оборона строится по принципу "тушения пожаров" — когда ресурсы и подразделения опрокидывают уже после того, как ситуация обострилась. Такой подход, по его словам, не позволяет полноценно сдерживать противника и приводит к потере инициативы.
Он подчеркивает, что для эффективной защиты необходимо не только понимание намерений врага, но и четкое планирование, подготовка рубежей обороны и проактивные решения. Без этого даже предполагаемые действия противника могут приводить к серьезным потерям и сложным ситуациям на фронте.