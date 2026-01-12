Максим Жорін висловив думку, що оборона багатьох країн виглядає вкрай слабкою у порівнянні з військовими можливостями РФ та Китаю. Він зазначив, що у глобальному вимірі це нагадує порівняння двох собачих упряжок із потужними та добре підготовленими військовими машинами.

Максим Жорін про оборону країн

За його словами, західний світ не демонструє достатньої швидкості у нарощуванні військової потужності, щоб наздогнати так звану "вісь зла", яка вже фактично сформувалася. Жорін наголошує, що роки тотальної демілітаризації та домінування лівої ідеології призвели до серйозних наслідків.

Одним із таких наслідків він називає ситуацію, коли значна частина населення у західних країнах відмовляється навіть від проходження військової служби. Це, на його думку, ставить під сумнів реальну здатність багатьох держав захищати себе у разі прямої загрози.

Жорін підкреслив, що це варто усвідомлювати всім українцям, які покладають надії на зовнішні гарантії безпеки. Серед держав, які можуть виступати гарантами, він вважає реально спроможними захистити навіть самих себе наразі лише Сполучені Штати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ошуково-ударне угруповання "Хартія" встановило контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Одночасно пошуково-ударне угруповання "Хартія" та тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Воїни Розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади "Хартія" встановили державний прапор України над будівлею мерії в центральній частині Куп’янська. Контроль над ключовими адміністративними об’єктами став важливим етапом операції зі звільнення міста. Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський зазначив, що Куп’янська операція стала підтвердженням ефективності системного підходу до ведення бойових дій. За його словами, успіх забезпечили ретельне планування, високий рівень підготовки командирів і штабів, а також якісна підготовка підрозділів, що є основою методу "Хартії".

