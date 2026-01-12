logo_ukra

Чий прапор зʼявився у Купʼянську над будівлею мерії
Чий прапор зʼявився у Купʼянську над будівлею мерії

Підрозділи «Хартії» встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська після успішної операції зі звільнення міста

12 січня 2026, 21:38
Автор:
Ткачова Марія

Пошуково-ударне угруповання "Хартія" встановило контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Одночасно пошуково-ударне угруповання "Хартія" та тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Чий прапор зʼявився у Купʼянську над будівлею мерії

Український прапор у Купʼянську

Воїни Розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади "Хартія" встановили державний прапор України над будівлею мерії в центральній частині Куп’янська. Контроль над ключовими адміністративними об’єктами став важливим етапом операції зі звільнення міста.

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський зазначив, що Куп’янська операція стала підтвердженням ефективності системного підходу до ведення бойових дій. За його словами, успіх забезпечили ретельне планування, високий рівень підготовки командирів і штабів, а також якісна підготовка підрозділів, що є основою методу "Хартії".

Під час штурму будівлі міської ради бійці 4-го батальйону "Хартії" зафіксували бойові дії на відео з нагрудних камер. Ці кадри демонструють хід операції та безпосередню участь підрозділів у звільненні Куп’янська.

Куп’янськ залишається українським містом, а операція зі звільнення стала черговим кроком у відновленні контролю над окупованими територіями.

Куп'янськ залишається українським містом, а операція зі звільнення стала черговим кроком у відновленні контролю над окупованими територіями.



