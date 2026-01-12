logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Суддя потрапив у гучний скандал: чоловіки можуть виношувати дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Суддя потрапив у гучний скандал: чоловіки можуть виношувати дітей

Кандидат у Львівський апеляційний суд потрапив у скандал через заяви під час співбесіди та зміст своєї дисертації, де йшлося про можливість виношування дітей чоловіками

12 січня 2026, 21:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Андрій Соловйов, який претендує на посаду у Львівському апеляційному суді, опинився в центрі гучного скандалу через низку спірних висловлювань і питань до його професійної доброчесності.

Суддя потрапив у гучний скандал: чоловіки можуть виношувати дітей

Суддя Андрій Соловйов

Під час співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддів Соловйов заявив, що жіночі сльози у судових процесах, зокрема у сімейних справах, можуть бути формою психологічного тиску на суд. Він зазначив, що жінки нібито використовують "заборонені засоби", маючи на увазі емоційні реакції. Члени комісії відреагували здивуванням і зауважили, що в Україні сльози не є забороненими. Суддя пояснив, що у таких випадках оголошує перерву та "заспокоює жінку".

Окрему увагу членів комісії та громадськості привернула дисертація Андрія Соловйова 2005 року. У ній, з посиланням на публікацію в російській "Літературній газеті" за 1986 рік, зазначалося, що не варто робити наголос на жінці як єдиній особі, здатній виносити імплантований людський зародок, оскільки, за твердженням автора, дослідження німецьких учених нібито доводять можливість виконання цієї функції чоловіками.

Громадська рада доброчесності вважає таке джерело неперевіреним, а самі твердження — можливим викривленням наукових фактів і неетичними. Також у роботі були виявлені джерела, які формально зазначені у списку літератури, але фактично не використовувалися у тексті дисертації.

Крім цього, Громадська рада доброчесності вказала на інші проблемні аспекти діяльності судді. Йдеться про затягування розгляду справ, зокрема щодо домашнього насильства та керування транспортом у нетверезому стані, сумнівні дані про навчання, ухвалення судових рішень під час відпусток, а також питання до декларацій, походження заощаджень і подарованої квартири у Львові.

Розгляд питання щодо співбесіди Андрія Соловйова у Вищій кваліфікаційній комісії суддів наразі призупинено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. За його словами, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по території України.



Джерело: https://zaxid.net/kandidat_u_lvivskiy_apelyatsiyniy_sud_napisav_u_disertatsiyi_shho_choloviki_mozhut_vinoshuvati_ditey_n1627802
