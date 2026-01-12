logo

Судья попал в громкий скандал: мужчины могут вынашивать детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Судья попал в громкий скандал: мужчины могут вынашивать детей

Кандидат во Львовский апелляционный суд попал в скандал из-за заявлений во время собеседования и содержания своей диссертации, где речь шла о возможности вынашивания детей мужчинами

12 января 2026, 21:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Судья Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области Андрей Соловьев, претендующий на должность во Львовском апелляционном суде, оказался в центре громкого скандала из-за ряда спорных высказываний и вопросов его профессиональной добродетели.

Судья попал в громкий скандал: мужчины могут вынашивать детей

Судья Андрей Соловьев

Во время собеседования в Высшей квалификационной комиссии судей Соловьев заявил, что женские слезы в судебных процессах, в том числе по семейным делам, могут быть формой психологического давления на суд. Он отметил, что женщины якобы используют "запретные средства", имея в виду эмоциональные реакции. Члены комиссии отреагировали удивлением и отметили, что в Украине слезы не запрещены. Судья объяснил, что в таких случаях объявляет перерыв и успокаивает женщину.

Особое внимание членов комиссии и общественности привлекла диссертация Андрея Соловьева в 2005 году. В ней, со ссылкой на публикацию в российской "Литературной газете" за 1986 год, отмечалось, что не стоит делать упор на женщину как единственному лицу, способному выносить имплантированный человеческий зародыш, поскольку, по утверждению автора, исследования немецких ученых якобы доказывают возможность выполнения этой функции мужчинами.

Общественный совет добродетели считает такой источник непроверенным, а сами утверждения возможным искажением научных фактов и неэтичными. Также в работе были обнаружены источники, которые формально отмечены в списке литературы, но фактически не использовались в тексте диссертации.

Кроме этого, Общественный совет добродетели указал на другие проблемные аспекты деятельности судьи. Речь идет о затягивании рассмотрения дел, в частности о домашнем насилии и управлении транспортом в нетрезвом состоянии, сомнительных данных об учебе, принятии судебных решений во время отпусков, а также вопросе к декларациям, происхождении сбережений и подаренной квартиры во Львове.

Рассмотрение вопроса о собеседовании Андрея Соловьева в Высшей квалификационной комиссии судей приостановлено.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. По его словам, есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара по территории Украины.



Источник: https://zaxid.net/kandidat_u_lvivskiy_apelyatsiyniy_sud_napisav_u_disertatsiyi_shho_choloviki_mozhut_vinoshuvati_ditey_n1627802
