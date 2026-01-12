Українцям підготуватися: РФ готує новий масований удар найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. За його словами, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по території України.

Російська атака на Україну

Зеленський повідомив, що противник планує комбіновану атаку із застосуванням дронів та ракет. Безпілотники, за його словами, мають використовуватися для виснаження системи протиповітряної оборони, після чого можливі ракетні удари.

Президент також зазначив, що росіяни намагаються скористатися холодною погодою, розраховуючи на додатковий тиск на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру. За наявними даними, такий удар може відбутися найближчими днями.

У зверненні Зеленський закликав українців дбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Бєлгородській області Росії вже третю добу зберігається критична ситуація з електропостачанням. Без світла залишаються близько 600 тисяч людей, при цьому понад 60% мобільних веж не працюють, що призвело до серйозних проблем зі зв’язком.

У самому Бєлгороді припинили роботу великі торгові центри. Близько 60 підприємств переведено на нічний режим роботи, щоб частково компенсувати дефіцит електроенергії та зменшити навантаження на мережі. Перебої торкнулися й водопостачання. У 11 населених пунктах воду повністю відключили, а у Шебекіно зафіксовано падіння тиску у системі. Місцеві жителі повідомляють про труднощі з доступом до базових послуг. За даними місцевих Telegram-каналів, 9 січня удари були завдані по підстанції Сторожевая та ТЕЦ "Луч", що спричинило масштабне відключення електроенергії в регіоні.

