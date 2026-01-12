Украинцам подготовиться: РФ готовит новый массированный удар в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. По его словам, есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара по территории Украины.

Российская атака на Украину

Зеленский сообщил, что противник планирует комбинированную атаку с применением дронов и ракет. Беспилотники, по его словам, должны использоваться для истощения системы противовоздушной обороны, после чего возможны ракетные удары.

Президент также отметил, что россияне пытаются воспользоваться холодной погодой, рассчитывая на дополнительное давление на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру. По имеющимся данным, такой удар может произойти в ближайшие дни.

В обращении Зеленский призвал украинцев заботиться о собственной безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Белгородской области России уже третьи сутки сохраняется критическая ситуация с электроснабжением. Без света остаются около 600 тысяч человек, при этом более 60% мобильных башен не работают, что привело к серьезным проблемам связи.

В самом Белгороде прекратили работу крупные торговые центры. Около 60 предприятий переведены на ночной режим работы, чтобы частично компенсировать дефицит электроэнергии и снизить нагрузку на сети. Перебои коснулись и водоснабжения. В 11 населенных пунктах воду полностью отключили, а в Шебекино зафиксировано падение давления в системе. Местные жители сообщают о трудностях с доступом к базовым услугам. По данным местных Telegram-каналов, 9 января удары были нанесены по подстанции Сторожевая и ТЭЦ "Луч", что повлекло за собой масштабное отключение электроэнергии в регионе.

