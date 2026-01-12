Бєлград третю добу у темряві: божевільний блекаут

У Бєлгородській області Росії вже третю добу зберігається критична ситуація з електропостачанням. Без світла залишаються близько 600 тисяч людей, при цьому понад 60% мобільних веж не працюють, що призвело до серйозних проблем зі зв’язком.

Блекаут в Бєлграді

У самому Бєлгороді припинили роботу великі торгові центри. Близько 60 підприємств переведено на нічний режим роботи, щоб частково компенсувати дефіцит електроенергії та зменшити навантаження на мережі.

Перебої торкнулися й водопостачання. У 11 населених пунктах воду повністю відключили, а у Шебекіно зафіксовано падіння тиску у системі. Місцеві жителі повідомляють про труднощі з доступом до базових послуг.

За даними місцевих Telegram-каналів, 9 січня удари були завдані по підстанції Сторожевая та ТЕЦ "Луч", що спричинило масштабне відключення електроенергії в регіоні.

Водночас Міноборони РФ заявляє про збиття п’яти українських безпілотників. Губернатор Бєлгородської області при цьому говорить про ракетні обстріли. Причини та наслідки інцидентів офіційно не уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Житомирщині прикордонники виявили чоловіка з важкими обмороженнями, який постраждав під час спроби незаконного перетину державного кордону. За попередніми даними, двоє громадян вирушили нелегальним маршрутом у напрямку країн Європейського Союзу.

Під час руху лісистою місцевістю один із чоловіків не витримав фізичного навантаження та складних погодних умов. Його залишили без допомоги просто у лісі, після чого стан постраждалого різко погіршився. Охоронці кордону вчасно виявили чоловіка. Його негайно зігріли, надали першу домедичну допомогу та винесли на ношах до місця, де його передали медикам. Постраждалого госпіталізували з важкими обмороженнями.

