Бєлград третю добу у темряві: божевільний блекаут

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Бєлгородській області Росії вже третю добу зберігається критична ситуація з електропостачанням. Без світла залишаються близько 600 тисяч людей, при цьому понад 60% мобільних веж не працюють, що призвело до серйозних проблем зі зв’язком.
Блекаут в Бєлграді
У самому Бєлгороді припинили роботу великі торгові центри. Близько 60 підприємств переведено на нічний режим роботи, щоб частково компенсувати дефіцит електроенергії та зменшити навантаження на мережі.
Перебої торкнулися й водопостачання. У 11 населених пунктах воду повністю відключили, а у Шебекіно зафіксовано падіння тиску у системі. Місцеві жителі повідомляють про труднощі з доступом до базових послуг.
За даними місцевих Telegram-каналів, 9 січня удари були завдані по підстанції Сторожевая та ТЕЦ "Луч", що спричинило масштабне відключення електроенергії в регіоні.
Водночас Міноборони РФ заявляє про збиття п’яти українських безпілотників. Губернатор Бєлгородської області при цьому говорить про ракетні обстріли. Причини та наслідки інцидентів офіційно не уточнюються.