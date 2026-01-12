logo

Белград третьи сутки в темноте: сумасшедший блекаут
commentss НОВОСТИ Все новости

Белград третьи сутки в темноте: сумасшедший блекаут

В Белгородской области РФ уже третьи сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии, парализовавшие работу предприятий и торговых центров

12 января 2026, 20:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Белгородской области России уже третьи сутки сохраняется критическая ситуация с электроснабжением. Без света остаются около 600 тысяч человек, при этом более 60% мобильных башен не работают, что привело к серьезным проблемам связи.

Белград третьи сутки в темноте: сумасшедший блекаут

Блекаут в Белграде

В самом Белгороде прекратили работу крупные торговые центры. Около 60 предприятий переведены на ночной режим работы, чтобы частично компенсировать дефицит электроэнергии и снизить нагрузку на сети.

Перебои коснулись и водоснабжения. В 11 населенных пунктах воду полностью отключили, а в Шебекино зафиксировано падение давления в системе. Местные жители сообщают о трудностях с доступом к базовым услугам.

По данным местных Telegram-каналов, 9 января удары были нанесены по подстанции Сторожевая и ТЭЦ "Луч", что повлекло за собой масштабное отключение электроэнергии в регионе.

В то же время Минобороны РФ заявляет о сбитии пяти украинских беспилотников. Губернатор Белгородской области при этом говорит о ракетных обстрелах. Причины и последствия инцидента официально не уточняются.

Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/byelgorod-bez-svitla-vzhe-tretiy-den-fiksuyut-problemi-z-vodopostachannyam-50575077.html?utm_source=telegram
