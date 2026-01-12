Белград третьи сутки в темноте: сумасшедший блекаут

Рубрики
Ткачова Марія
В Белгородской области России уже третьи сутки сохраняется критическая ситуация с электроснабжением. Без света остаются около 600 тысяч человек, при этом более 60% мобильных башен не работают, что привело к серьезным проблемам связи.
Блекаут в Белграде
В самом Белгороде прекратили работу крупные торговые центры. Около 60 предприятий переведены на ночной режим работы, чтобы частично компенсировать дефицит электроэнергии и снизить нагрузку на сети.
Перебои коснулись и водоснабжения. В 11 населенных пунктах воду полностью отключили, а в Шебекино зафиксировано падение давления в системе. Местные жители сообщают о трудностях с доступом к базовым услугам.
По данным местных Telegram-каналов, 9 января удары были нанесены по подстанции Сторожевая и ТЭЦ "Луч", что повлекло за собой масштабное отключение электроэнергии в регионе.
В то же время Минобороны РФ заявляет о сбитии пяти украинских беспилотников. Губернатор Белгородской области при этом говорит о ракетных обстрелах. Причины и последствия инцидента официально не уточняются.