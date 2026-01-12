Спроба втечі через кордон закінчилася шокуюче

На Житомирщині прикордонники виявили чоловіка з важкими обмороженнями, який постраждав під час спроби незаконного перетину державного кордону. За попередніми даними, двоє громадян вирушили нелегальним маршрутом у напрямку країн Європейського Союзу.

Ухилянт отримав обмороження в лісі

Під час руху лісистою місцевістю один із чоловіків не витримав фізичного навантаження та складних погодних умов. Його залишили без допомоги просто у лісі, після чого стан постраждалого різко погіршився.

Охоронці кордону вчасно виявили чоловіка. Його негайно зігріли, надали першу домедичну допомогу та винесли на ношах до місця, де його передали медикам. Постраждалого госпіталізували з важкими обмороженнями.

Іншого чоловіка прикордонники також затримали. Він перебував у виснаженому стані, йому надали необхідну допомогу. Наразі триває з’ясування всіх обставин події. Матеріали щодо незаконного перетину кордону передано до суду.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у пункті пропуску "Мамалига" прикордонники виявили сімох громадян України, яких намагалися приховано переправити до Молдови. Чоловіки перебували у вантажівці з алкоголем — серед палет товару, без належних умов для перевезення людей.

За даними правоохоронців, водій фури організував незаконне вивезення пасажирів за кордон і планував отримати за це від 6 до 13 тисяч євро з кожного. Під час огляду кабіни транспортного засобу правоохоронці вилучили 34 тисячі євро готівкою. Встановлено, що чоловіків збирали у різних регіонах України, зокрема у Києві, Хмельницькому та Хотині. Усіх доставляли до пункту пропуску з метою подальшого незаконного перетину кордону.

