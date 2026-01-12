Спроба втечі через кордон закінчилася шокуюче

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Житомирщині прикордонники виявили чоловіка з важкими обмороженнями, який постраждав під час спроби незаконного перетину державного кордону. За попередніми даними, двоє громадян вирушили нелегальним маршрутом у напрямку країн Європейського Союзу.
Ухилянт отримав обмороження в лісі
Під час руху лісистою місцевістю один із чоловіків не витримав фізичного навантаження та складних погодних умов. Його залишили без допомоги просто у лісі, після чого стан постраждалого різко погіршився.
Охоронці кордону вчасно виявили чоловіка. Його негайно зігріли, надали першу домедичну допомогу та винесли на ношах до місця, де його передали медикам. Постраждалого госпіталізували з важкими обмороженнями.
Іншого чоловіка прикордонники також затримали. Він перебував у виснаженому стані, йому надали необхідну допомогу. Наразі триває з’ясування всіх обставин події. Матеріали щодо незаконного перетину кордону передано до суду.