Ухилянти в алкоголі: нове викриття
commentss НОВИНИ Всі новини

Ухилянти в алкоголі: нове викриття

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, яких везли у вантажівці між палетами з алкоголем

12 січня 2026, 19:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У пункті пропуску "Мамалига" прикордонники виявили сімох громадян України, яких намагалися приховано переправити до Молдови. Чоловіки перебували у вантажівці з алкоголем — серед палет товару, без належних умов для перевезення людей.

Ухилянти в алкоголі: нове викриття

Спроба військовозобовʼязаних виїхати з України

За даними правоохоронців, водій фури організував незаконне вивезення пасажирів за кордон і планував отримати за це від 6 до 13 тисяч євро з кожного. Під час огляду кабіни транспортного засобу правоохоронці вилучили 34 тисячі євро готівкою.

Встановлено, що чоловіків збирали у різних регіонах України, зокрема у Києві, Хмельницькому та Хотині. Усіх доставляли до пункту пропуску з метою подальшого незаконного перетину кордону.

Організатора схеми затримано. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Заходи з викриття злочину проводилися спільно з СБУ, Національною поліцією та прокуратурою. Слідчі дії тривають.

Джерело: https://t.me/DPSUkr/30769
