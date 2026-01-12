logo

Ухылянты в алкоголе: новое разоблачение
НОВОСТИ

Ухылянты в алкоголе: новое разоблачение

Пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу, которых везли в грузовике между паллетами с алкоголем

12 января 2026, 19:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В пункте пропуска "Мамалыга" пограничники обнаружили семерых граждан Украины, пытавшихся скрыто переправить в Молдову. Мужчины находились в грузовике с алкоголем — среди паллет товара, без надлежащих условий для перевозки людей.

Ухылянты в алкоголе: новое разоблачение

Попытка военнообязанных выехать из Украины

По данным правоохранителей, водитель фуры организовал незаконный вывоз пассажиров за границу и планировал получить за это от 6 до 13 тысяч евро с каждого. Во время осмотра кабины транспортного средства правоохранители изъяли 34 тысяч евро наличными.

Установлено, что мужчины собирали в разных регионах Украины, в частности в Киеве, Хмельницком и Хотине. Всех доставляли в пункт пропуска с целью дальнейшего незаконного пересечения границы.

Организатор схемы задержан. Ему грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу. Мероприятия по разоблачению преступления проводились совместно с СБУ, Национальной полицией и прокуратурой. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в течение 12 января 2026 года Птицы СБС уничтожили сразу три высокостоящих средства противовоздушной обороны противника — РЛС "Прима П-18", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тун". Поражения произошли в Запорожском и Донецком направлениях.
Уничтоженные цели стали девятой, десятой и одиннадцатой единицами враждебных РЛС и ЗРК, ликвидированными в период с 1 по 12 января. Все они входили в систему ПВО противника и обеспечивали прикрытие оккупационных войск. Удары были нанесены средствами middle strike птиц 412 бригады СБС "Немезис". Поражения производились на глубине более 100 километров от линии боевого столкновения. Боевая часть массой более 10 килограммов не оставила шансов на сохранение боеспособности даже легкобронированным, но дорогостоящим средствам противника.



Источник: https://t.me/DPSUkr/30769
