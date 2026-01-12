Ухылянты в алкоголе: новое разоблачение

Рубрики
Ткачова Марія
В пункте пропуска "Мамалыга" пограничники обнаружили семерых граждан Украины, пытавшихся скрыто переправить в Молдову. Мужчины находились в грузовике с алкоголем — среди паллет товара, без надлежащих условий для перевозки людей.
Попытка военнообязанных выехать из Украины
По данным правоохранителей, водитель фуры организовал незаконный вывоз пассажиров за границу и планировал получить за это от 6 до 13 тысяч евро с каждого. Во время осмотра кабины транспортного средства правоохранители изъяли 34 тысяч евро наличными.
Установлено, что мужчины собирали в разных регионах Украины, в частности в Киеве, Хмельницком и Хотине. Всех доставляли в пункт пропуска с целью дальнейшего незаконного пересечения границы.
Организатор схемы задержан. Ему грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу. Мероприятия по разоблачению преступления проводились совместно с СБУ, Национальной полицией и прокуратурой. Следственные действия продолжаются.