Протягом 12 січня 2026 року Птахи СБС знищили одразу три високовартісні засоби протиповітряної оборони противника — РЛС "Прима П-18", зенітно-ракетний комплекс "Тор" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска". Ураження відбулися на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Мадяр підсумував знищені цілі рф

Знищені цілі стали дев’ятою, десятою та одинадцятою одиницями ворожих РЛС і ЗРК, ліквідованими у період з 1 по 12 січня. Усі вони входили до системи ППО противника та забезпечували прикриття окупаційних військ.

Удари були завдані засобами middle strike Птахів 412 бригади СБС "Немезис". Ураження здійснювалися на глибині понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бойова частина масою понад 10 кілограмів не залишила шансів на збереження боєздатності навіть легкоброньованим, але дороговартісним засобам противника.

Знищення одразу трьох елементів ППО за одну добу суттєво послаблює захист окупантів та створює додаткові вразливості у їхній системі прикриття.

