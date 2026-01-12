logo_ukra

Мадяр шокував підсумками у своєму телеграм-каналі
НОВИНИ

Мадяр шокував підсумками у своєму телеграм-каналі

Птахи СБС за одну добу знищили одразу три ключові елементи ППО противника на Запорізькому та Донецькому напрямках

12 січня 2026, 18:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Протягом 12 січня 2026 року Птахи СБС знищили одразу три високовартісні засоби протиповітряної оборони противника — РЛС "Прима П-18", зенітно-ракетний комплекс "Тор" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска". Ураження відбулися на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Мадяр шокував підсумками у своєму телеграм-каналі

Мадяр підсумував знищені цілі рф

Знищені цілі стали дев’ятою, десятою та одинадцятою одиницями ворожих РЛС і ЗРК, ліквідованими у період з 1 по 12 січня. Усі вони входили до системи ППО противника та забезпечували прикриття окупаційних військ.

Удари були завдані засобами middle strike Птахів 412 бригади СБС "Немезис". Ураження здійснювалися на глибині понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бойова частина масою понад 10 кілограмів не залишила шансів на збереження боєздатності навіть легкоброньованим, але дороговартісним засобам противника.

Знищення одразу трьох елементів ППО за одну добу суттєво послаблює захист окупантів та створює додаткові вразливості у їхній системі прикриття.

Нагадуємо, раніше портал повідомляв про те, що у соцмережах набирає обертів скандал навколо допису дружини футболіста збірної України Юхима Коноплі. Перебуваючи у Львові під час ракетної атаки, вона російською мовою поділилася емоціями від вибухів.
У своєму дописі жінка написала, що спочатку сприйняла почуте за ядерний удар, однак згодом відчула "полегшення", коли зрозуміла, що йдеться "лише про балістику". Така формулювання, а також використання російської мови під час атаки на українське місто викликали хвилю обурення серед користувачів. Після критики підписників Настя Конопля не стала вибачатися, а відповіла різко та зневажливо. Зокрема, вона порадила незадоволеним "надіти каструлю", що лише посилило негативну реакцію у мережі.



Джерело: https://t.me/robert_magyar/1853
