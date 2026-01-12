В течение 12 января 2026 года Птицы ССС уничтожили сразу три высокостоимых средства противовоздушной обороны противника — РЛС "Прима П-18", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска". Поражения произошли в Запорожском и Донецком направлениях.

Мадяр подитожил уничтоженные цели рф

Уничтоженные цели стали девятой, десятой и одиннадцатой единицами враждебных РЛС и ЗРК, ликвидированными в период с 1 по 12 января. Все они входили в систему ПВО противника и обеспечивали прикрытие оккупационных войск.

Удары были нанесены средствами middle strike птиц 412 бригады СБС "Немезис". Поражения производились на глубине более 100 километров от линии боевого столкновения. Боевая часть массой более 10 килограммов не оставила шансов на сохранение боеспособности даже легкобронированным, но дорогостоящим средствам противника.

Уничтожение сразу трех элементов ПВО за сутки существенно ослабляет защиту окупантов и создает дополнительные уязвимости в их системе прикрытия.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что в соцсетях набирает обороты скандал вокруг сообщения жены футболиста сборной Украины Ефима Конопли. Находясь во Львове во время ракетной атаки, она по-русски поделилась эмоциями от взрывов.

В своем сообщении женщина написала, что сначала восприняла услышанное за ядерный удар, однако впоследствии почувствовала "облегчение", поняв, что речь идет "только о баллистике". Такая формулировка, а также использование русского языка при атаке на украинский город вызвали волну возмущения среди пользователей. После критики подписчиков Настя Конопля не стала приносить извинения, а ответила резко и пренебрежительно. В частности, она посоветовала недовольным "надеть кастрюлю", что лишь усугубило негативную реакцию в сети.

