Ткачова Марія
В течение 12 января 2026 года Птицы ССС уничтожили сразу три высокостоимых средства противовоздушной обороны противника — РЛС "Прима П-18", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска". Поражения произошли в Запорожском и Донецком направлениях.
Мадяр подитожил уничтоженные цели рф
Уничтоженные цели стали девятой, десятой и одиннадцатой единицами враждебных РЛС и ЗРК, ликвидированными в период с 1 по 12 января. Все они входили в систему ПВО противника и обеспечивали прикрытие оккупационных войск.
Удары были нанесены средствами middle strike птиц 412 бригады СБС "Немезис". Поражения производились на глубине более 100 километров от линии боевого столкновения. Боевая часть массой более 10 килограммов не оставила шансов на сохранение боеспособности даже легкобронированным, но дорогостоящим средствам противника.
Уничтожение сразу трех элементов ПВО за сутки существенно ослабляет защиту окупантов и создает дополнительные уязвимости в их системе прикрытия.