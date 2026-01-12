logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Попытка побега через границу закончилась шокирующе
commentss НОВОСТИ Все новости

Попытка побега через границу закончилась шокирующе

На Житомирщине пограничники спасли мужчину с тяжелыми обморожениями после попытки незаконного пересечения границы

12 января 2026, 20:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Житомирской области пограничники обнаружили мужчину с тяжелыми обморожениями, который пострадал при попытке незаконного пересечения государственной границы. По предварительным данным, двое граждан отправились по нелегальному маршруту в направлении стран Европейского Союза.

Попытка побега через границу закончилась шокирующе

Ухылянт получил обморожение в лесу

Во время движения по лесистой местности один из мужчин не выдержал физической нагрузки и сложных погодных условий. Его оставили без помощи прямо в лесу, после чего состояние пострадавшего резко ухудшилось.

Охранники границы вовремя обнаружили мужчину. Его немедленно согрели, оказали первую медицинскую помощь и вынесли на носилках к месту, где его передали медикам. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми обморожениями.

Другого мужчину пограничники также задержали. Он находился в изможденном состоянии, ему оказали необходимую помощь. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Материалы по незаконному пересечению границы переданы в суд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пункте пропуска "Мамалыга" пограничники обнаружили семерых граждан Украины, которых пытались скрыто переправить в Молдову. Мужчины находились в грузовике с алкоголем — среди паллет товара, без надлежащих условий для перевозки людей.
По данным правоохранителей, водитель фуры организовал незаконный вывоз пассажиров за границу и планировал получить за это от 6 до 13 тысяч евро с каждого. Во время осмотра кабины транспортного средства правоохранители изъяли 34 тысяч евро наличными. Установлено, что мужчины собирали в разных регионах Украины, в частности в Киеве, Хмельницком и Хотине. Всех доставляли в пункт пропуска с целью дальнейшего незаконного пересечения границы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DPSUkr/30770
Теги:

Новости

Все новости