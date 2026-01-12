Попытка побега через границу закончилась шокирующе

В Житомирской области пограничники обнаружили мужчину с тяжелыми обморожениями, который пострадал при попытке незаконного пересечения государственной границы. По предварительным данным, двое граждан отправились по нелегальному маршруту в направлении стран Европейского Союза.

Ухылянт получил обморожение в лесу

Во время движения по лесистой местности один из мужчин не выдержал физической нагрузки и сложных погодных условий. Его оставили без помощи прямо в лесу, после чего состояние пострадавшего резко ухудшилось.

Охранники границы вовремя обнаружили мужчину. Его немедленно согрели, оказали первую медицинскую помощь и вынесли на носилках к месту, где его передали медикам. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми обморожениями.

Другого мужчину пограничники также задержали. Он находился в изможденном состоянии, ему оказали необходимую помощь. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Материалы по незаконному пересечению границы переданы в суд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пункте пропуска "Мамалыга" пограничники обнаружили семерых граждан Украины, которых пытались скрыто переправить в Молдову. Мужчины находились в грузовике с алкоголем — среди паллет товара, без надлежащих условий для перевозки людей.

По данным правоохранителей, водитель фуры организовал незаконный вывоз пассажиров за границу и планировал получить за это от 6 до 13 тысяч евро с каждого. Во время осмотра кабины транспортного средства правоохранители изъяли 34 тысяч евро наличными. Установлено, что мужчины собирали в разных регионах Украины, в частности в Киеве, Хмельницком и Хотине. Всех доставляли в пункт пропуска с целью дальнейшего незаконного пересечения границы.

