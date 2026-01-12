Попытка побега через границу закончилась шокирующе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Житомирской области пограничники обнаружили мужчину с тяжелыми обморожениями, который пострадал при попытке незаконного пересечения государственной границы. По предварительным данным, двое граждан отправились по нелегальному маршруту в направлении стран Европейского Союза.
Ухылянт получил обморожение в лесу
Во время движения по лесистой местности один из мужчин не выдержал физической нагрузки и сложных погодных условий. Его оставили без помощи прямо в лесу, после чего состояние пострадавшего резко ухудшилось.
Охранники границы вовремя обнаружили мужчину. Его немедленно согрели, оказали первую медицинскую помощь и вынесли на носилках к месту, где его передали медикам. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми обморожениями.
Другого мужчину пограничники также задержали. Он находился в изможденном состоянии, ему оказали необходимую помощь. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Материалы по незаконному пересечению границы переданы в суд.