Поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Одновременно поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, которая была деблокирована во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

Украинский флаг в Купянске

Воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады "Хартия" установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центральной части Купянска. Контроль над ключевыми административными объектами стал важным этапом операции по освобождению города.

Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский отметил, что Купянская операция стала подтверждением эффективности системного подхода к ведению боевых действий. По его словам, успех обеспечили тщательное планирование, высокий уровень подготовки командиров и штабов, а также качественная подготовка подразделений, являющихся основой метода "Хартии".

Во время штурма здания городского совета бойцы 4 батальона "Хартии" зафиксировали боевые действия на видео с нагрудных камер. Эти кадры демонстрируют ход операции и непосредственное участие подразделений в увольнении Купянска.

Купянск остается украинским городом, а операция по увольнению стала очередным шагом в возобновлении контроля над оккупированными территориями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что судья Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области Андрей Соловьев, претендующий на должность во Львовском апелляционном суде, оказался в центре громкого скандала из-за ряда спорных высказываний и вопросов к его профессиональной добродетели.