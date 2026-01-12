Жорин всколыхнул всех своим заявлением: какая единственная страна может себя защитить

Рубрики
Ткачова Марія
Максим Жорин выразил мнение, что оборона многих стран выглядит крайне слабой по сравнению с военными возможностями РФ и Китая. Он отметил, что в глобальном измерении это напоминает сравнение двух собачьих упряжек с мощными и хорошо подготовленными военными машинами.
Максим Жорин про оборону стран
По его словам, западный мир не демонстрирует достаточной скорости в наращивании военной мощи, чтобы догнать уже называемую "ось зла", которая уже фактически сформировалась. Жорин отмечает, что годы тотальной демилитаризации и доминирования левой идеологии привели к серьезным последствиям.
Одним из таких последствий он называет ситуацию, когда большая часть населения в западных странах отказывается даже от прохождения военной службы. Это, по его мнению, подвергает сомнению реальную способность многих государств защищать себя в случае прямой угрозы.
Жорин подчеркнул, что это следует осознавать всем украинцам, которые возлагают надежды на внешние гарантии безопасности. Среди государств, которые могут выступать гарантами, он считает реально способными защитить даже самих себя только Соединенные Штаты.