logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жорин всколыхнул всех своим заявлением: какая единственная страна может себя защитить
commentss НОВОСТИ Все новости

Жорин всколыхнул всех своим заявлением: какая единственная страна может себя защитить

Максим Жорин заявил, что оборонные возможности многих стран Запада значительно уступают РФ и Китаю, а реальные гарантии безопасности способны обеспечить только США

12 января 2026, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Максим Жорин выразил мнение, что оборона многих стран выглядит крайне слабой по сравнению с военными возможностями РФ и Китая. Он отметил, что в глобальном измерении это напоминает сравнение двух собачьих упряжек с мощными и хорошо подготовленными военными машинами.

Жорин всколыхнул всех своим заявлением: какая единственная страна может себя защитить

Максим Жорин про оборону стран

По его словам, западный мир не демонстрирует достаточной скорости в наращивании военной мощи, чтобы догнать уже называемую "ось зла", которая уже фактически сформировалась. Жорин отмечает, что годы тотальной демилитаризации и доминирования левой идеологии привели к серьезным последствиям.

Одним из таких последствий он называет ситуацию, когда большая часть населения в западных странах отказывается даже от прохождения военной службы. Это, по его мнению, подвергает сомнению реальную способность многих государств защищать себя в случае прямой угрозы.

Жорин подчеркнул, что это следует осознавать всем украинцам, которые возлагают надежды на внешние гарантии безопасности. Среди государств, которые могут выступать гарантами, он считает реально способными защитить даже самих себя только Соединенные Штаты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Одновременно поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, которую удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.
Воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады "Хартия" установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центральной части Купянска. Контроль над ключевыми административными объектами стал важным этапом операции по освобождению города. Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковник Игорь Оболенский отметил, что Купянская операция стала подтверждением эффективности системного подхода к ведению боевых действий. По его словам, успех обеспечили тщательное планирование, высокий уровень подготовки командиров и штабов, а также качественная подготовка подразделений, являющихся основой метода "Хартии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5948
Теги:

Новости

Все новости