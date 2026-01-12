Максим Жорин выразил мнение, что оборона многих стран выглядит крайне слабой по сравнению с военными возможностями РФ и Китая. Он отметил, что в глобальном измерении это напоминает сравнение двух собачьих упряжек с мощными и хорошо подготовленными военными машинами.

Максим Жорин про оборону стран

По его словам, западный мир не демонстрирует достаточной скорости в наращивании военной мощи, чтобы догнать уже называемую "ось зла", которая уже фактически сформировалась. Жорин отмечает, что годы тотальной демилитаризации и доминирования левой идеологии привели к серьезным последствиям.

Одним из таких последствий он называет ситуацию, когда большая часть населения в западных странах отказывается даже от прохождения военной службы. Это, по его мнению, подвергает сомнению реальную способность многих государств защищать себя в случае прямой угрозы.

Жорин подчеркнул, что это следует осознавать всем украинцам, которые возлагают надежды на внешние гарантии безопасности. Среди государств, которые могут выступать гарантами, он считает реально способными защитить даже самих себя только Соединенные Штаты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Одновременно поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, которую удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

Воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады "Хартия" установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центральной части Купянска. Контроль над ключевыми административными объектами стал важным этапом операции по освобождению города. Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковник Игорь Оболенский отметил, что Купянская операция стала подтверждением эффективности системного подхода к ведению боевых действий. По его словам, успех обеспечили тщательное планирование, высокий уровень подготовки командиров и штабов, а также качественная подготовка подразделений, являющихся основой метода "Хартии".

