Жорін розповів, як провал рф на фронті вплине на майбутні дії

Провал масштабного наступу російських військ у смузі відповідальності Третього армійського корпусу суттєво вплинув на ситуацію на цьому напрямку фронту. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Провальний наступ рф

За його словами, російські підрозділи готувалися до наступальної операції дуже ретельно і розраховували на швидкий прорив, використовуючи свою типову тактику так званого "бліцкригу".

Окупанти намагалися діяти одночасно з кількох напрямків, залучаючи значні сили та засоби. Йшлося про кілька хвиль атак, які мали створити ефект тиску та дозволити прорвати оборону українських підрозділів.

Втім, попри інтенсивність штурмів, російські війська не змогли досягти жодного суттєвого результату. Наступ захлинувся, а плани противника не були реалізовані.

Жорін зазначив, що цей провал міг серйозно вплинути не лише на оперативні цілі ворога, а й на його впевненість у власних силах на цьому напрямку.

Водночас він підкреслив, що не варто недооцінювати противника. Російські війська, ймовірно, продовжать спроби наступу, незважаючи на попередні невдачі.

Разом з тим, за словами військового, українські сили завдали ворогу відчутного удару, який уже вплинув на перебіг бойових дій.



Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території російські підрозділи відпрацьовують переміщення через газові труби.

