Жорин рассказал, как провал России на фронте повлияет на будущие действия

Провал масштабного наступления русских войск в полосе ответственности Третьего армейского корпуса оказал существенное влияние на ситуацию на этом направлении фронта. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Провальное наступление рф

По его словам, российские подразделения готовились к наступательной операции очень тщательно и рассчитывали на скорый прорыв, используя свою типичную тактику так называемого "блицкрига".

Оккупанты пытались действовать одновременно по нескольким направлениям, привлекая значительные силы и средства. Речь шла о нескольких волнах атак, которые должны были создать эффект давления и позволить прорвать оборону украинских подразделений.

Впрочем, несмотря на интенсивность штурмов, русские войска не смогли добиться ни одного существенного результата. Наступление захлебнулось, а планы противника не были реализованы.

Жорин отметил, что этот провал мог серьезно повлиять не только на оперативные цели врага, но и его уверенность в собственных силах на этом направлении.

В то же время, он подчеркнул, что не стоит недооценивать противника. Российские войска, вероятно, продолжат попытки наступления, несмотря на предыдущие неудачи.

Вместе с тем, по словам военного, украинские силы нанесли врагу ощутимый удар, который уже повлиял на ход боевых действий.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска готовятся к активизации боевых действий на юге Украины, в частности на Ореховском направлении в Запорожской области, используя нестандартные подходы к подготовке штурмов.

Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, на одном из полигонов на временно оккупированной территории российские подразделения отрабатывают перемещение через газовые трубы.

