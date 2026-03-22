logo

BTC/USD

70286

ETH/USD

2149.67

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Жорин рассказал, как провал России на фронте повлияет на будущие действия
commentss НОВОСТИ Все новости

Жорин рассказал, как провал России на фронте повлияет на будущие действия

Провал масштабного наступления РФ существенно ударил по планам и уверенности врага на фронте

22 марта 2026, 00:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Провал масштабного наступления русских войск в полосе ответственности Третьего армейского корпуса оказал существенное влияние на ситуацию на этом направлении фронта. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Провальное наступление рф

Провальное наступление рф

По его словам, российские подразделения готовились к наступательной операции очень тщательно и рассчитывали на скорый прорыв, используя свою типичную тактику так называемого "блицкрига".

Оккупанты пытались действовать одновременно по нескольким направлениям, привлекая значительные силы и средства. Речь шла о нескольких волнах атак, которые должны были создать эффект давления и позволить прорвать оборону украинских подразделений.

Впрочем, несмотря на интенсивность штурмов, русские войска не смогли добиться ни одного существенного результата. Наступление захлебнулось, а планы противника не были реализованы.

Жорин отметил, что этот провал мог серьезно повлиять не только на оперативные цели врага, но и его уверенность в собственных силах на этом направлении.

В то же время, он подчеркнул, что не стоит недооценивать противника. Российские войска, вероятно, продолжат попытки наступления, несмотря на предыдущие неудачи.

Вместе с тем, по словам военного, украинские силы нанесли врагу ощутимый удар, который уже повлиял на ход боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска готовятся к активизации боевых действий на юге Украины, в частности на Ореховском направлении в Запорожской области, используя нестандартные подходы к подготовке штурмов.
Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, на одном из полигонов на временно оккупированной территории российские подразделения отрабатывают перемещение через газовые трубы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/6007
Теги:

