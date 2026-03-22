logo_ukra

BTC/USD

70286

ETH/USD

2149.67

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Штурми через труби: що задумали росіяни
commentss НОВИНИ Всі новини

Штурми через труби: що задумали росіяни

Російські військові готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, відпрацьовуючи нестандартну тактику переміщення

22 березня 2026, 00:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська готуються до активізації бойових дій на півдні України, зокрема на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, використовуючи нестандартні підходи до підготовки штурмів.

Росіяни тренуються штурмувати через труби

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території російські підрозділи відпрацьовують переміщення через газові труби.

Зокрема, йдеться про 299-й повітряно-десантний полк, який готують до участі у штурмових діях. Для тренувань було створено спеціальний макет ділянки газогону з різними конструктивними елементами.

За словами Волошина, військові відпрацьовують як переміщення піхоти, так і використання додаткових засобів пересування, зокрема електричних самокатів, щоб швидше долати відстані всередині труб.

У Силах оборони зазначають, що подібна тактика вже застосовувалася російськими військами раніше. Зокрема, у районах Куп’янська на Харківщині та Авдіївки на Донеччині окупанти використовували відключені газогонні мережі для прихованого пересування і спроб прориву.

Наразі не виключається, що російська армія може спробувати повторити такі дії і на Запорізькому напрямку, де проходять газопроводи.

Експерти відзначають, що подібні методи дозволяють противнику мінімізувати ризик виявлення з повітря та використовувати фактор раптовості, однак вони також пов’язані з технічними складнощами та обмеженнями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські Сили оборони останнім часом змогли досягти помітних успіхів на фронті та відбити частину територій, що стало найбільшим просуванням за більш ніж два роки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-zaporizkomu-napryamku-rosiya-vidpracovuye-prosuvannya-gazogonami-na-samokatah-50593788.html?utm_source=telegram
Теги:

Новини

Всі новини