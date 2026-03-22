Штурми через труби: що задумали росіяни

Російські війська готуються до активізації бойових дій на півдні України, зокрема на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, використовуючи нестандартні підходи до підготовки штурмів.

Росіяни тренуються штурмувати через труби

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території російські підрозділи відпрацьовують переміщення через газові труби.

Зокрема, йдеться про 299-й повітряно-десантний полк, який готують до участі у штурмових діях. Для тренувань було створено спеціальний макет ділянки газогону з різними конструктивними елементами.

За словами Волошина, військові відпрацьовують як переміщення піхоти, так і використання додаткових засобів пересування, зокрема електричних самокатів, щоб швидше долати відстані всередині труб.

У Силах оборони зазначають, що подібна тактика вже застосовувалася російськими військами раніше. Зокрема, у районах Куп’янська на Харківщині та Авдіївки на Донеччині окупанти використовували відключені газогонні мережі для прихованого пересування і спроб прориву.

Наразі не виключається, що російська армія може спробувати повторити такі дії і на Запорізькому напрямку, де проходять газопроводи.

Експерти відзначають, що подібні методи дозволяють противнику мінімізувати ризик виявлення з повітря та використовувати фактор раптовості, однак вони також пов’язані з технічними складнощами та обмеженнями.

