Штурми через труби: що задумали росіяни

Ткачова Марія
Російські війська готуються до активізації бойових дій на півдні України, зокрема на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, використовуючи нестандартні підходи до підготовки штурмів.
Росіяни тренуються штурмувати через труби
Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, на одному з полігонів на тимчасово окупованій території російські підрозділи відпрацьовують переміщення через газові труби.
Зокрема, йдеться про 299-й повітряно-десантний полк, який готують до участі у штурмових діях. Для тренувань було створено спеціальний макет ділянки газогону з різними конструктивними елементами.
За словами Волошина, військові відпрацьовують як переміщення піхоти, так і використання додаткових засобів пересування, зокрема електричних самокатів, щоб швидше долати відстані всередині труб.
У Силах оборони зазначають, що подібна тактика вже застосовувалася російськими військами раніше. Зокрема, у районах Куп’янська на Харківщині та Авдіївки на Донеччині окупанти використовували відключені газогонні мережі для прихованого пересування і спроб прориву.
Наразі не виключається, що російська армія може спробувати повторити такі дії і на Запорізькому напрямку, де проходять газопроводи.
Експерти відзначають, що подібні методи дозволяють противнику мінімізувати ризик виявлення з повітря та використовувати фактор раптовості, однак вони також пов’язані з технічними складнощами та обмеженнями.