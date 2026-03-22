Україна пішла в наступ: що допомогло прориву
Україна пішла в наступ: що допомогло прориву

Українські сили досягли помітних успіхів на фронті після проблем зі зв’язком у російських військ

22 березня 2026, 00:06
Ткачова Марія

Українські Сили оборони останнім часом змогли досягти помітних успіхів на фронті та відбити частину територій, що стало найбільшим просуванням за більш ніж два роки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Україна пішла в наступ: що допомогло прориву

Як вплинула втрата Starlink для росіян

За даними видання, одним із ключових факторів, який вплинув на ситуацію, стала втрата російськими військами доступу до супутникового інтернету Starlink.

Йдеться про період після лютого, коли, за інформацією журналістів, доступ до системи для російських підрозділів був обмежений. Це суттєво ускладнило координацію дій окупантів, управління підрозділами та передачу інформації на полі бою.

У результаті українські сили змогли скористатися ситуацією і повернути під контроль близько 150 квадратних миль території на півдні України. Зокрема, мова йде про ділянки у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Військові зазначають, що проблеми зі зв’язком у противника значно знизили ефективність його дій, що дало можливість українським підрозділам активніше просуватися вперед.

Водночас у матеріалі наголошується, що попри ці локальні успіхи, Росія все ще зберігає загальну перевагу на фронті, насамперед у чисельності особового складу.

Аналітики підкреслюють, що ситуація ще раз продемонструвала ключову роль сучасних технологій і стабільного зв’язку у веденні бойових дій. Втрата комунікації може суттєво впливати на хід операцій і змінювати баланс сил навіть на окремих ділянках фронту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська Федерація готується до нової хвилі активних бойових дій проти України, зокрема на південному та східному напрямках. За даними українських військових, окупанти планують посилити штурмову активність уже найближчим часом.



Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-is-suddenly-on-the-offensive-with-help-from-elon-musk-ea6ee661?mod=world_lead_story
