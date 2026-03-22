Украина пошла в наступление: что помогло прорыву

Украинские Силы обороны в последнее время смогли добиться заметных успехов на фронте и отразить часть территорий, что стало самым большим продвижением за более чем два года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как повлияла потеря Starlink для россиян

По данным издания, одним из ключевых факторов, повлиявших на ситуацию, стала потеря российскими войсками доступа к спутниковому интернету Starlink.

Речь идет о периоде после февраля, когда, по информации журналистов, доступ к системе для российских подразделений был ограничен. Это существенно усложнило координацию действий окупантов, управление подразделениями и передачу информации на поле боя.

В результате украинские силы смогли воспользоваться ситуацией и вернуть под контроль около 150 квадратных миль территории на юге Украины. В частности, речь идет об участках в Запорожской и Днепропетровской областях.

Военные отмечают, что проблемы со связью противника значительно снизили эффективность его действий, что позволило украинским подразделениям активнее продвигаться вперед.

В то же время в материале отмечается, что, несмотря на эти локальные успехи, Россия все еще сохраняет общее преимущество на фронте, прежде всего в численности личного состава.

Аналитики подчеркивают, что ситуация еще раз показала ключевую роль современных технологий и стабильной связи в ведении боевых действий. Утрата коммуникации может оказывать существенное влияние на ход операций и изменять баланс сил даже на отдельных участках фронта.

