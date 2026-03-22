logo

BTC/USD

70327

ETH/USD

2152.81

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украина пошла в наступление: что помогло прорыву
НОВОСТИ

Украина пошла в наступление: что помогло прорыву

Украинские силы добились заметных успехов на фронте после проблем со связью у российских войск

22 марта 2026, 00:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские Силы обороны в последнее время смогли добиться заметных успехов на фронте и отразить часть территорий, что стало самым большим продвижением за более чем два года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украина пошла в наступление: что помогло прорыву

Как повлияла потеря Starlink для россиян

По данным издания, одним из ключевых факторов, повлиявших на ситуацию, стала потеря российскими войсками доступа к спутниковому интернету Starlink.

Речь идет о периоде после февраля, когда, по информации журналистов, доступ к системе для российских подразделений был ограничен. Это существенно усложнило координацию действий окупантов, управление подразделениями и передачу информации на поле боя.

В результате украинские силы смогли воспользоваться ситуацией и вернуть под контроль около 150 квадратных миль территории на юге Украины. В частности, речь идет об участках в Запорожской и Днепропетровской областях.

Военные отмечают, что проблемы со связью противника значительно снизили эффективность его действий, что позволило украинским подразделениям активнее продвигаться вперед.

В то же время в материале отмечается, что, несмотря на эти локальные успехи, Россия все еще сохраняет общее преимущество на фронте, прежде всего в численности личного состава.

Аналитики подчеркивают, что ситуация еще раз показала ключевую роль современных технологий и стабильной связи в ведении боевых действий. Утрата коммуникации может оказывать существенное влияние на ход операций и изменять баланс сил даже на отдельных участках фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская Федерация готовится к новой волне активных боевых действий против Украины, в частности на южном и восточном направлениях. По данным украинских военных, оккупанты планируют усилить штурмовую активность уже в ближайшее время.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-is-suddenly-on-the-offensive-with-help-from-elon-musk-ea6ee661?mod=world_lead_story
Теги:

Новости

Все новости