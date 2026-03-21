Вони обіцяли цього не робити: кого планує мобілізовувати Росія для нових штурмів

Російська Федерація готується до нової хвилі активних бойових дій проти України, зокрема на південному та східному напрямках. За даними українських військових, окупанти планують посилити штурмову активність уже найближчим часом.

Мобілізація в Криму

Зокрема, повідомляється, що з квітня Росія має намір масово залучити до бойових дій мобілізованих жителів тимчасово окупованого Криму. Це відбувається попри попередні заяви та обіцянки не відправляти кримчан безпосередньо на фронт.

За інформацією Збройних сил України, російське командування вже формує нові підрозділи, а також активно перекидає резерви на ключові ділянки фронту.

Йдеться про підготовку до посилення наступальних дій, що може свідчити про намір окупантів активізувати бойові операції після певного періоду відносного затишшя.

Окрім цього, спостерігається нарощування живої сили та техніки, що традиційно передує спробам прориву або розширення зони контролю.

Залучення мобілізованих із Криму може бути пов’язане з необхідністю компенсувати значні втрати особового складу, яких зазнає російська армія під час бойових дій.

Аналітики зазначають, що подібні кроки свідчать про продовження тактики "виснаження", коли противник намагається досягти результату за рахунок чисельної переваги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олександр Дубінський опублікував різку заяву щодо війни в Україні та суспільних настроїв, що викликало обговорення в мережі.

У своєму дописі він провів паралель із середньовічними уявленнями про епідемії, заявивши, що війну в Україні можна сприймати як "покарання за тупість". Така формулювання викликала хвилю критики через різкість та узагальнення. Окрім цього, Дубінський навів дані, які, за його словами, відображають настрої українського суспільства. Зокрема, він зазначив, що 70% українців не вірять у можливість досягнення миру внаслідок переговорів між Україною, США та Росією.

