Война с Россией Они обещали этого не делать: кого планирует мобилизовать Россия для новых штурмов
Они обещали этого не делать: кого планирует мобилизовать Россия для новых штурмов

Россия готовится к новой волне штурмов и планирует привлечь мобилизованных в Крым к боевым действиям

21 марта 2026, 22:02
Ткачова Марія

Российская Федерация готовится к новой волне активных боевых действий против Украины, в частности, на южном и восточном направлениях. По данным украинских военных, оккупанты планируют усилить штурмовую активность уже в ближайшее время.

Мобилизация в Крыму

В частности, сообщается, что с апреля Россия намерена массово привлечь к боевым действиям мобилизованных жителей временно оккупированного Крыма. Это происходит, несмотря на предварительные заявления и обещания не отправлять крымчан непосредственно на фронт.

По информации Вооруженных сил Украины, российское командование уже формирует новые подразделения, а также активно опрокидывает резервы на ключевые участки фронта.

Речь идет о готовящейся к усилению наступательных действий, что может свидетельствовать о намерении оккупантов активизировать боевые операции после определенного периода относительного затишья.

Кроме того, наблюдается наращивание живой силы и техники, традиционно предшествующее попыткам прорыва или расширения зоны контроля.

Привлечение мобилизованных из Крыма может быть связано с необходимостью компенсировать значительные потери личного состава, понесенные российской армией во время боевых действий.

Аналитики отмечают, что подобные шаги свидетельствуют о продолжении тактики "истощения", когда противник пытается добиться результата за счет численного превосходства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Александр Дубинский опубликовал резкое заявление относительно войны в Украине и общественных настроений, что вызвало обсуждение в сети.
В своем сообщении он провел параллель со средневековыми представлениями об эпидемиях, заявив, что войну в Украине можно воспринимать как "наказание за тупость". Такая формулировка вызвала волну критики из-за резкости и обобщения. Кроме того, Дубинский привел данные, которые, по его словам, отражают настроения украинского общества. В частности, он отметил, что 70% украинцев не верят в возможность достижения мира в результате переговоров между Украиной, США и Россией.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/krimchan-masovo-kinut-boyi-proti-ukrayini-1774118644.html
