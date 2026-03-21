Они обещали этого не делать: кого планирует мобилизовать Россия для новых штурмов

Ткачова Марія
Российская Федерация готовится к новой волне активных боевых действий против Украины, в частности, на южном и восточном направлениях. По данным украинских военных, оккупанты планируют усилить штурмовую активность уже в ближайшее время.
Мобилизация в Крыму
В частности, сообщается, что с апреля Россия намерена массово привлечь к боевым действиям мобилизованных жителей временно оккупированного Крыма. Это происходит, несмотря на предварительные заявления и обещания не отправлять крымчан непосредственно на фронт.
По информации Вооруженных сил Украины, российское командование уже формирует новые подразделения, а также активно опрокидывает резервы на ключевые участки фронта.
Речь идет о готовящейся к усилению наступательных действий, что может свидетельствовать о намерении оккупантов активизировать боевые операции после определенного периода относительного затишья.
Кроме того, наблюдается наращивание живой силы и техники, традиционно предшествующее попыткам прорыва или расширения зоны контроля.
Привлечение мобилизованных из Крыма может быть связано с необходимостью компенсировать значительные потери личного состава, понесенные российской армией во время боевых действий.
Аналитики отмечают, что подобные шаги свидетельствуют о продолжении тактики "истощения", когда противник пытается добиться результата за счет численного превосходства.