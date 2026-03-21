«Это наказание за тупость»: скандальна заява Дубінського про українців
«Это наказание за тупость»: скандальна заява Дубінського про українців

Олександр Дубінський різко висловився про війну та настрої українців, посилаючись на соцопитування

21 березня 2026, 21:56
Ткачова Марія

Народний депутат Олександр Дубінський опублікував різку заяву щодо війни в Україні та суспільних настроїв, що викликало обговорення в мережі.

«Это наказание за тупость»: скандальна заява Дубінського про українців

Дубінський про війну в Україні

У своєму дописі він провів паралель із середньовічними уявленнями про епідемії, заявивши, що війну в Україні можна сприймати як "покарання за тупість". Така формулювання викликала хвилю критики через різкість та узагальнення.

Окрім цього, Дубінський навів дані, які, за його словами, відображають настрої українського суспільства. Зокрема, він зазначив, що 70% українців не вірять у можливість досягнення миру внаслідок переговорів між Україною, США та Росією.

Водночас, за його словами, близько 60% громадян вірять у військову перемогу України, а 55% готові "терпіти війну вічно".

Контекст і джерело наведених цифр у публікації не уточнюються.

Заява нардепа викликала резонанс, зокрема через її тональність та формулювання, які багато хто сприйняв як образливі щодо українського суспільства.

Водночас подібні висловлювання вкотре піднімають питання про інформаційну відповідальність публічних осіб під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олександр Дубінський прокоментував поїздки Андрія Єрмака до прифронтових зон разом із іноземними гостями, зокрема американським актором.
У своїй заяві він припустив, що такі візити можуть бути політичним сигналом, який свідчить про збереження впливу Єрмака, попри відсутність офіційної посади. За словами Дубінського, сам факт організації таких поїздок і отримання відповідних дозволів, на його думку, демонструє близькість Єрмака до президента.



Джерело: https://t.me/dubinskypro/29900
