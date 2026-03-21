«Это наказание за тупость»: скандальна заява Дубінського про українців

Народний депутат Олександр Дубінський опублікував різку заяву щодо війни в Україні та суспільних настроїв, що викликало обговорення в мережі.

У своєму дописі він провів паралель із середньовічними уявленнями про епідемії, заявивши, що війну в Україні можна сприймати як "покарання за тупість". Така формулювання викликала хвилю критики через різкість та узагальнення.

Окрім цього, Дубінський навів дані, які, за його словами, відображають настрої українського суспільства. Зокрема, він зазначив, що 70% українців не вірять у можливість досягнення миру внаслідок переговорів між Україною, США та Росією.

Водночас, за його словами, близько 60% громадян вірять у військову перемогу України, а 55% готові "терпіти війну вічно".

Контекст і джерело наведених цифр у публікації не уточнюються.

Заява нардепа викликала резонанс, зокрема через її тональність та формулювання, які багато хто сприйняв як образливі щодо українського суспільства.

Водночас подібні висловлювання вкотре піднімають питання про інформаційну відповідальність публічних осіб під час війни.

