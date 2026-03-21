RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Скандалы «Это наказание за тупость»: скандальное заявление Дубинского об украинцах
«Это наказание за тупость»: скандальное заявление Дубинского об украинцах

Александр Дубинский резко высказался о войне и настроениях украинцев, ссылаясь на соцопрос

21 марта 2026, 21:56
Ткачова Марія

Народный депутат Александр Дубинский опубликовал резкое заявление о войне в Украине и общественных настроениях, что вызвало обсуждение в сети.

Дубинский о войне в Украине

В своем сообщении он провел параллель со средневековыми представлениями об эпидемиях, заявив, что войну в Украине можно воспринимать как "наказание за тупость". Такая формулировка вызвала волну критики из-за резкости и обобщения.

Кроме того, Дубинский привел данные, которые, по его словам, отражают настроения украинского общества. В частности, он отметил, что 70% украинцев не верят в возможность достижения мира в результате переговоров между Украиной, США и Россией.

В то же время, по его словам, около 60% граждан верят в военную победу Украины, а 55% готовы "терпеть войну вечно".

Контекст и источник указанных цифр в публикации не уточняются.

Заявление нардепа вызвало резонанс, в частности из-за его тональности и формулировки, которые многие восприняли как оскорбительные по отношению к украинскому обществу.

В то же время подобные высказывания поднимают вопрос об информационной ответственности публичных лиц во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал поездки Андрея Ермака в прифронтовые зоны вместе с иностранными гостями, в том числе американским актером.
В своем заявлении он предположил, что такие визиты могут быть политическим сигналом, свидетельствующим о сохранении влияния Ермака, несмотря на отсутствие официальной должности. По словам Дубинского, сам факт организации таких поездок и получения соответствующих разрешений, по его мнению, демонстрирует близость Ермака к президенту.



Источник: https://t.me/dubinskypro/29900
