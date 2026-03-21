«Это наказание за тупость»: скандальное заявление Дубинского об украинцах

Народный депутат Александр Дубинский опубликовал резкое заявление о войне в Украине и общественных настроениях, что вызвало обсуждение в сети.

В своем сообщении он провел параллель со средневековыми представлениями об эпидемиях, заявив, что войну в Украине можно воспринимать как "наказание за тупость". Такая формулировка вызвала волну критики из-за резкости и обобщения.

Кроме того, Дубинский привел данные, которые, по его словам, отражают настроения украинского общества. В частности, он отметил, что 70% украинцев не верят в возможность достижения мира в результате переговоров между Украиной, США и Россией.

В то же время, по его словам, около 60% граждан верят в военную победу Украины, а 55% готовы "терпеть войну вечно".

Контекст и источник указанных цифр в публикации не уточняются.

Заявление нардепа вызвало резонанс, в частности из-за его тональности и формулировки, которые многие восприняли как оскорбительные по отношению к украинскому обществу.

В то же время подобные высказывания поднимают вопрос об информационной ответственности публичных лиц во время войны.

