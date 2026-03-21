Дубінський приголомшив припущенням: навіщо Єрмак їздить на фронт
НОВИНИ

Дубінський приголомшив припущенням: навіщо Єрмак їздить на фронт

Дубінський різко висловився про Єрмака та його поїздки на фронт

21 березня 2026, 16:34
Ткачова Марія

Народний депутат Олександр Дубінський прокоментував поїздки Андрія Єрмака до прифронтових зон разом із іноземними гостями, зокрема американським актором.

Дубінський про Єрмака

У своїй заяві він припустив, що такі візити можуть бути політичним сигналом, який свідчить про збереження впливу Єрмака, попри відсутність офіційної посади.

За словами Дубінського, сам факт організації таких поїздок і отримання відповідних дозволів, на його думку, демонструє близькість Єрмака до президента.

Також депутат висловив припущення про можливі політичні процеси та зміни у владних колах, використовуючи різку риторику на адресу керівництва країни.

Водночас це є особистою позицією народного депутата. Офіційних підтверджень або коментарів з боку інших представників влади щодо цих заяв наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що після звільнення з державної посади Андрій Єрмак очолив Комітет із захисту постраждалих від збройної агресії при Національній асоціації адвокатів України.
Як повідомляє NV, він виконує свої обов’язки на громадських засадах. У НААУ зазначили, що Єрмак координує роботу комітету, організовує та проводить засідання, взаємодіє з органами державної влади, готує документи й пропозиції, а також погоджує інформаційні матеріали. Окрім цього, він представляє асоціацію на міжнародному рівні. До складу комітету входять 13 адвокатів.
Паралельно Єрмак залучений до супроводу іноземних гостей на фронті. Зокрема, він допомагав організовувати візит американського актора Шона Пенна, який відвідав підрозділи українських військових на Донеччині. 
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про намір подати до суду на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Джерело: https://t.me/dubinskypro
